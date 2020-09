Lezárult a nemzeti konzultáció

Tegnap éjfélig lehetett kitölteni a koronavírus elleni még hatékonyabb küzdelem érdekében indított nemzeti konzultációt. Ebben a kormány arról is kérte a magyarok véleményét, hogy a bankok és a multinacionális vállalatok is hozzájáruljanak-e a védekezés költségeihez a járvány idején.

Dömötör Csaba a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, hogy a mostani a második legnépszerűbb nemzeti konzultáció.

„Ez az utolsó nap, amikor még ki lehet tölteni a nemzeti konzultációs kérdőíveket” – hívta fel a figyelmet tegnap kora délután Szentkirályi Alexandra a kabinet Facebook-oldalára feltöltött videóban. A kormányszóvivő úgy fogalmazott: ha sokan elmondják a véleményüket, ha a legfontosabb kérdésekben egyetértenek, akkor hatékonyabban lehet védekezni. Szerinte a koronavírus elleni küzdelem témája nem is lehetne aktuálisabb. „Nyakunkon a második hullám, a világban a fertőzöttek száma már meghaladta a 25 milliót” – mondta.

A Magyar Nemzet megkeresésére a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, hogy

a mostani a második legnépszerűbb nemzeti konzultáció, amelyben a korábbiakhoz képest valamivel magasabb az internetes kitöltések száma.

Dömötör Csaba tájékoztatása szerint a kormány várhatóan a napokban teszi közzé a végleges részvételi adatokat, ezután kezdődik meg a válaszok feldolgozása, amit a járványügyi helyzettől függően, de minél hamarabb szeretnének elvégezni. Az államtitkár ugyancsak hangsúlyozta:

akkor tudnak a jövőben is eredményesen küzdeni a vírus ellen, ha tudják, hogy a magyarok mely intézkedéseket támogatják, melyek a legfontosabb egyetértési pontok.

Az biztos, hogy a legutóbbi, augusztus közepén közölt adatok szerint 1,633 millióan már biztosan részt vettek a nemzeti konzultációban, amelyben egyebek mellett arról kérdezték a lakosságot, hogy támogatnak-e olyan intézkedéseket, mint a kijárási korlátozás bevezetése, a szociális távolságtartás vagy a maszkviselés, de véleményt mondhattak az országhatárok lezárásáról, valamint az oktatási intézmények bezárásáról is. A kormány arról is kérte a magyarok véleményét, hogy a bankok és a multinacionális vállalatok is hozzájáruljanak-e a védekezés költségeihez a járvány idején.

Emlékezetes, a nemzeti konzultáció kifejezést Orbán Viktor még ellenzéki politikusként 2005-ben használta először, a 2010-es kormányváltást köve­tően pedig a kabinet a mostanival együtt összesen kilenc alkalommal fordult a magyarokhoz. A legsikeresebb eddig a Soros-tervvel kapcsolatos konzultáció volt, amelyben több mint 2,3 millió válaszadó utasította el a kötelező betelepítést.