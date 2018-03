Lemondatná a Fidesz a Jobbik alelnökét

Szerintük az ilyen erőszakos, durva viselkedésnek nincs helye a közéletben.

Novák Katalin, a kormánypárt alelnöke pénteken, Budapesten tartott sajtótájékoztatón nem kívánta idézni az ellenzéki politikus által korábban elmondottakat, amelyekről a PestiSrácok.hu számolt be.

A Fidesz alelnöke megdöbbentőnek nevezte, Janiczak Dávid milyen stílust enged meg magának, hogyan kezeli a nőket. Kiemelte, elfogadhatatlan a másik ember megalázása, erőszakkal fenyegetése.

Novák Katalin szerint az ilyen erőszakos, durva viselkedésnek nincs helye a magyar közéletben, ezért a Jobbik alelnöke nem tehet más, mint hogy távozik a közéletből. Amennyiben erre nem hajlandó, akkor Vona Gábornak, a Jobbik elnökének kell felszólítani őt erre – hangsúlyozta.

A kormánypárti politikus az ellenzéki pártok női képviselőit is arra kérte, tegyék nyilvánvalóvá, hogy számukra is elfogadhatatlanok az ilyen kijelentések. Novák Katalin emellett azt is kérte, hogy ne közösködjenek egy olyan párttal, amelynek második embere ilyen megnyilvánulásokra képes.

Mint ismeretes, több sajtótermékben is megjelent az a hangfelvétel, amelyen Vona Gábor helyettesének nőkkel szembeni minősíthetetlen megjegyzései hallhatók.

Az ózdi polgármester csütörtökön egy Facebook-bejegyzést tett közzé, amelyben a kormánypárti médiát támadja a botrányos hangfelvételek miatt. A női beosztottját anális erőszakkal fenyegető jobbikos politikus azzal védekezett, ő is csak emberből van, és a felvételek illegálisan készültek. Végül elnézést kért azoktól, akiket megbántott. Ez azonban nem mindenkit győzött meg: bejegyzése alatt többen (főként hölgyek) élesen bírálták a nőkkel szembeni vállalhatatlan viselkedése, erőszakkal fenyegetőzése miatt, és kiemelték, ezek után nem méltó egy város vezetésére.

