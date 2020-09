A Soros-hálózat karmestere

A Magyar Nemzet hosszas kutatómunka során beazonosította azt a személyt, aki – a Soros-hálózat tagjaként – a hazánk elleni lejárató akciók irányítója, végrehajtója.

Politikai elemző, migrációkutató, migrációs szakértő, az EU–török migrá­ciós alku atyja – sokféleképpen emlegetik Gerald Knaust. Az osztrák születésű, ötvenéves társadalomtudós, a European Stability Initiative (ESI, Európai Stabilitási Kezdeményezés) alapító elnöke előtt láthatóan úgy nyílik meg a fősodratú liberális média, ahogy csak kevesek előtt.

Cikksorozata első részében a Magyar Nemzet megvizsgálja Knaus és Soros György tőzsdeguru kapcsolatát, illetve, hogy miképpen jár el az osztrák férfi a spekuláns érdekei szerint.

„Írásainkhoz több, a téma érzékenysége miatt neve elhallgatását kérő, brüsszeli és berlini ügyekben járatos forrással beszéltünk, százas ­nagyságrendű cikket, bejegyzést és interjút olvastunk el, illetve igyekeztünk állítá­sainkat a lehető legtöbb ponton nyilvános tényekkel és hivatkozásokkal alátámasztani” – írja a lap.

A magyar sajtóban eddig meg nem jelent pénzügyi dokumentumokat is bemutatnak, hogy vitathatatlanná tegyék: ­Gerald Knaus nemcsak meggyőződésből, hanem kifejezetten pénzügyi okokból is kötődik a Soros-hálózathoz.

Tematizálás és megosztás a neten

Az általa évek óta folytatott hazánk elleni információs támadássorozatot az ESI igazgatója az elmúlt hónapokban, a koronavírus-járvány idején nemhogy nem függesztette fel, hanem egyenesen fokozta. Szisztematikusan, rendezői precizitással osztotta meg közösségi oldalán a holland köztévé Magyarországot vádoló riportját, amely betegek állítólagos ellátatlanságáról szólt. A személyes ajánlásból úgy tűnik, hogy a holland riporter Knaus ismerőse.

A műsor hitelességét a Helsinki Bizottság és a Political Capital, tehát két Soros-NGO megszólalóin kívül ­Németh Athina partnernője, Szeleczki Lilla festőművész „emelte”. (Emlékezetes, Németh Athina, valamint Szeleczki Lilla volt a főszereplője annak az MSZP által készíttetett videónak, amelyet a párt később kénytelen volt eltávolítani, hiszen az álhírgyártók lebuktak. A hamis videó ügyét már az OLAF is vizsgálja.)

A holland riportban egyébként úgy állították be Szeleczki Lilla elhunyt édesanyjának esetét, mintha a hölgy nem kapott volna kórházi ellátást.

A holland köztévé tudósítása azonban ordas hazugságot tartalmazott, hiszen a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház felajánlotta az intézményi ápolást, ám az idős nő a távozás mellett döntött, később az otthonában hunyt el.

A fenti történetben a magyar kormányt támadó üzenet jól láthatóan nagyobb hangsúlyt kapott, mint a valóságtartalom pontos alátámasztása. Egyébként pedig joggal vetődik fel a kérdés: egy holland néző miként tudná ellenőrizni a magyarországi riport alapvető állításának valóságtartalmát?

Két világpolgár találkozása

Knaus tevékenységének nyilvános részét az European Stability Initiative színeiben fejti ki, amelyet ­1999-ben alapított többedmagával. Az Oxfordban, Bo­lognában és Brüsszelben is tanul­mányokat végző osztrák az intézmény megalapítása ellenére feltűnően gyakran váltogatta állomáshelyeit. Tanított Ukrajnában, öt évig dolgozott Bulgáriá­ban és Boszniában különböző NGO-knak, 2004-től Isztambulban élt, 2007-től pedig a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány ösztöndíjasa volt. Utóbbi évben szintén a milliárdos spekulánssal közösen részt vett a European Council on Foreign Relations (ECFR) megalapításában Londonban. Ennek a szervezetnek később még jelentősége lesz a történetben.

Az igazi világpolgárként mozgó ­Knaus azonban nem ekkoriban működött együtt első alkalommal az ­Európa jövőjének – mindenféle társadalmi felhatalmazás nélküli – alakítását évtizedek óta személyes ügyének tekintő tőzsdecápával. 2004-ben ugyanis Soros New Yorkban fogadta Knaust, és az ESI korábbi honlapja szerint abban állapodtak meg, hogy „a Nyílt Társadalom Intézet és az Európai Stabilitási Kezdeményezés közötti nagyon jó együttműködést továbbra is elősegítik, illetve a jövőben ki is terjesztik, továbbá számos új projekt ügyében eszmét cseréltek”. 2011-ben pedig közösen jegyeztek – 94 másik befolyásos emberrel, köztük Bajnai Gordon volt kormányfővel együtt – egy felhívást az eurózóna megmentésére, a pénzügyi elit lapjában, a Financial Timesban.

Lobbiköltségekre guruló eurók?

Ezek után nem meglepő, hogy – amint azaz már az ESI régi honlapján is fellelhető volt – a Soros-alapítvány támogatóként jelent meg Knaus intézménye mögött. A pénzek elég semmitmondó címeken érkeznek Soroséktól az ­ESI-hez, amely elnevezésekbe ellenszolgáltatásként nagyon sok minden beleférhet. Az ESI weboldalának 2016-ban archivált verziójában – melyen egyébként a Lánchíd képe tűnt fel illusztrációként – arról írtak, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány egyebek közt a „kulcsfontosságú európai intézmények megreformálására vonatkozó törekvéseikben” segítette őket. Egy 2016-os dokumentum szerint – amelyet legelőször egy szivárogtatásokkal foglalkozó Twitter-oldal közölt – nem kevesebb mint háromszázezer euróval.

Érdekes egybeesés, hogy a lobbistákat regisztráló uniós oldal adatai szerint az ESI lobbiköltsége a tavalyi évben hasonló nagyságrendű, 300-400 ezer eurós összeg volt. Ez is bizonyítja, hogy itt egyáltalán nem egy civil szervezetről vagy egy hagyományos kutatóintézetről, sokkal inkább egy viszonylag jól álcázott lobbiszervezetről van szó.

Nyilván furcsa lenne, ha az ESI olyan reformokat népszerűsítene Euró­pában, amellyel Soros nem ért egyet. Inkább arról lehet szó, hogy Soros fizetett lobbis­táiként ők maguk is a spekuláns által vallott főbb eszméket képviselik, illetve azok megvalósításán dolgoznak. ­Knaus szervezete esetében tehát az eszmei meggyőződés és a pénzügyi érdek egyszerre van jelen a spekuláns kiszolgálásának motívumaként.

