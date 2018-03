Larry Kudlow lesz Donald Trump gazdasági főtanácsadója

Larry Kudlow konzervatív közgazdász és televíziós műsorvezető lesz Donald Trump amerikai elnök gazdasági főtanácsadója. Ezt maga Kudlow közölte szerdán az AP amerikai hírügynökséggel. Bejelentését a Fehér Ház megerősítette.

A 70 éves Larry Kudlow elmondta a hírügynökségnek, hogy Donald Trump felkérte őt a Fehér Ház Országos Gazdasági Bizottságának igazgatói posztjára és ő a felkérést el is fogadta.

A közgazdász a gazdasági-üzleti élettel foglalkozó CNBC televízió állandó műsorvezetője és amerikai lapok rendszeres szerzője is, korábban – a Reagan-kormányzat idején -, már volt a Fehér Ház munkatársa. Akkor a Fehér Ház Költségvetési Irodájának tanácsadójaként tevékenykedett. Az adócsökkentést és a kis létszámú kormányzást hirdető gazdaságpolitika feltétlen híve, mély meggyőződése, hogy az adócsökkentés lendíti fel a gazdasági növekedést. Donald Trump elkötelezett híveként tartják számon, noha az acél- és alumíniumvámok bevezetésével nem értett egyet.

Az AP-nek a sztárközgazdász szerdán úgy fogalmazott: azért is fogadta el Trump elnök felkérését, mert szerinte az amerikai gazdaság a nagyon nagy mértékű adócsökkentésekkel járó adóreformnak köszönhetően szárnyalni fog. „A gazdaság felpörög, és mi még ennél is többet akarunk” – mondta. Fontosnak tartotta leszögezni azt is, hogy bár a védővámok bevezetését ellenezte, Trump gazdaságpolitikai elképzeléseivel egyetért, a politikát az elnök határozza meg, ő és munkatársai pedig segítenek majd megvalósítani azt.

Az amerikai sajtóban megjelenő elemzések szerint Kudlow – aki korábban már adott tanácsokat a Trump-kormányzatnak – két olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely kivált kedves Donald Trumpnak: nyers őszinteséggel beszél és feltétlenül lojális.

Larry Kudlow Gary Cohnt váltja az Országos Gazdasági Bizottság élén. Cohn éppen a védővámok bevezetése miatt mondott le: nem értett egyet az elnökkel és Wilbur Ross kereskedelmi miniszterrel, de az elvi vitában alulmaradt.

Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője szerdán megerősítette, hogy Kudlow csütörtökön a Fehér Házban egyeztet Donald Trumppal a részletekről. A Fehér Ház – fogalmazott a szóvivő – gördülékeny átmenetet szeretne, és hamarosan közli azt is, hogy Kudlow mikortól veszi át a napi feladatokat.