Kutyájával is végzett a férfi, aki kiirtotta a családját Budán

Vajon mi válthatta ki a családfő tettét?



A Bors által megkérdezett szakember szerint több oka lehet egy efféle ámokfutásnak. – Vannak olyan rejtett feszültségek, amelyeket a szomszédok sem vesznek észre, ugyanis a környezet általában felszínesen ítéli meg az ismeretséget – kezdte Csehák Hajnalka pszichológus. – Ilyenkor előfordulhat, hogy valójában nem is olyan boldog a család élete, mint amilyennek látszik, vagy valamilyen trauma váltja ki ezt a fajta viselkedést. Az sincs kizárva, hogy az elkövetőnek pszichés problémája volt, de a környezetnek ez sem tűnt fel – magyarázta a szakértő. A végkimerülés okozta összeomlás miatt is bekövetkezhet egy ilyen tragédia, de a szerelemféltés is okot adhat valakinek arra, hogy az egész családját, a kutyáját is kivégezze. Ilyenkor az indok: más ne nevelje, ne szeresse és ne gondozza az ő szeretteit.