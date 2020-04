Zsigó Róbert: az ország élelmiszer-ellátása biztosított (videó)

Az élelmiszerbiztonság területén megtett intézkedésekről beszélt Zsigó Róbert, az Agrárminisztérium államtitkára a koronavírus elleni védekezésért felelős Operatív Törzs keddi online sajtótájékoztatóját megelőzően.

Az ország élelmiszer ellátása továbbra is biztosított, és mindent megteszünk azért, hogy ez így is maradjon – mondta el Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár az Operatív Törzs keddi sajtótájékoztatóját megelőzően.

Az államtitkár a Magyar Nemzet tudósítása szerint hozzátette, az agrárminisztérium folyamatos kapcsolatban van az élelmiszerlánc szereplőivel. Az elmúlt hetek eredményeiről elmondta,

hazánk élelmiszerellátási rendszere az egyik legjobb, legstabilabb Európában.

Hozzátette, a járvány kezdetén a Nébih honlapján elindították a koronavírus-aloldalt, ahol rendszeresen frissítik a gyakorlati tudnivalókat, hogy a vállalkozások ebben a helyzetben is el tudják látni főbb feladataikat. Az államtitkár elmondta, a húsvéti időszakban a Nébih szakemberei az összes élelmiszerlánc-áruházat ellenőrizték, ahol többek között a személyi higiénés és a berendezések fertőtlenítésére figyeltek. Az üzletek több mint 70 százaléka nem gondoskodott kézfertőtlenítőről, ugyanakkor az üzleten belül rendelkezésre álltak a higiénikus vásárláshoz szükséges eszközök – ismertette.

Az akció célja a segítés volt, ám a súlyos hiányosságok esetében a Nébih figyelmeztetetett. A közétkeztetés területén 230 intézményben is végeztek ellenőrzést. Probléma volt, hogy az éthordók kezelése és a személyi higiénia nem valósult meg mindenhol hiánytalanul. A pálinka- és szeszfőzdék átállhatnak a fertőtlenítőszer-gyártásra – jelentette be Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár, hozzátéve: a Nébih oldalán sokféle hasznos információt találhatnak a vásárlók is.

Végül egy fontos kezdeményezésről tájékoztatott: a kistermelők és őstermelők, illetve a lakosság összeköttetése érdekében felületet hoztak létre a honlapjukon, mert fontos, hogy a vevők hazai termékeket vásároljanak – jelezte Zsigó Róbert

Borítókép: Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára egy korábbi sajtótájékoztatón