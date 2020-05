Operatív Törzs: legyünk körültekintőek a most kezdődő időszakban is (videó)

Bár mindennap elveszítünk valakit, az elhunytak napi száma egy ideje nem emelkedik – egyensúlyi helyzet alakult ki, de az új védekezési szakaszban is nagyon óvatosnak kell lennünk – hangsúlyozta Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs hétfői tájékoztatóján.

Új védekezési szakaszba léptünk ma, így a koronavirus.gov.hu oldalon is informatívabb, részletesebb adatokat teszünk közzé – számolt be Müller Cecília az Operatív Törzs hétfői sajtótájékoztatóján a Magyar Nemzet tudósítása szerint. Mint mondta, a cél az, hogy pontosan lehessen látni a járványhelyzet alakulását, ehhez szoros adatkövetésre van szükség.

Az országos tisztifőorvos közölte: a hazánkban azonosított fertőzöttek száma 3035 főre nőtt, és elhunyt újabb 11 idős beteg. Aktív fertőzötteknek azokat nevezzük, akik az adott napon betegnek, kezeltnek minősültek, vagyis levonják az összes fertőzöttből a gyógyultak és az elhunytak számát: most ez a szám 2055 – mondta el Müller Cecília. Emellett 630-an már gyógyultan távoztak a kórházakból. Az aktív fertőzöttek 63 százaléka, az elhunytak 79 százaléka, a gyógyultak 51 százaléka budapesti vagy Pest megyei – közölte.

A tisztifőorvos asszony arról is beszámolt, sajnos az elmúlt napon 351-re nőtt az elhunytak száma. Hozzátette, Magyarországon a járvány áldozatai közé sorolunk minden olyan esetet, amelyben pozitív laboreredmény született és kórházi ápolásra szorult.

Müller Cecília kitért arra, hogy 11 fővel nőtt az elhunytak száma, és bár mindennap elveszítünk valakit, a napi számok kiegyensúlyozódnak, egy hete nem emelkednek.

Bár egyensúly alakult ki a gyógyultak, az új fertőzöttek és az elhunytak számában is, azért óvatosnak és körültekintőnek kell lennünk a mai nappal megkezdődött új védekezési szakaszban is.

Az egészségügyi ellátások beindítása nem jelenti azt, hogy visszaállunk a járvány előtti időszakra – hangsúlyozta a tisztifőorvos. A háziorvosi ellátásoknál a szabály továbbra is az, hogy telefonon kell bejelentkezni, és egy óra alatt legfeljebb négy főt fogadhat az orvos – közölte. Ha a helyzet megkívánja, személyes konzultációra is lehetőség van, de csak időpontra lehet érkezni. Hozzátette, a betegek közti távolságtartás időben és térben is fontos, és ugyanez igaz a többi alapellátásra is. Az igazolások, dokumentumok kéréséhez nem szükséges személyesen találkoznia az orvosnak és a betegnek. Müller Cecília kitért rá, a járóbeteg-szakellátásában is bejelentkezés szükséges, és rendkívül fontos a higiénés szabályok betartása, hogy ne növeljük a fertőzések számát. A tisztifőorvos köszönetet mondott a szakmai kollégiumoknak, amelyek segítségére a jövőben is szükség lesz.

Az operatív Törzs tájékoztatójának videóját itt tudja megtkinteni:

A tisztifőorvos elmondta, az egészségügyi ellátás fokozatosan, lépésről lépésre igyekszik helyreállni, a sürgősségi ellátás nem változik. Elsősorban háziorvosi, fogászati, védőnői, járóbeteg-, egynapos, rehabilitációs és a magánellátásokban van változás.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta: a védekezés a második szakaszba lépett,

új szabályok vonatkoznak vidékre és Budapestre.

Az összes rendőri intézkedés meghaladta a 45 ezret, a határátkelőkön egy-egy órás várakozási időre számíthatunk.

Újságírói kérdésre Müller Cecília elmondta,

a látogatási tilalom továbbra is fennmarad az összes kórházban és azokban az intézményekben, ahol korábban elrendelte.

A szülészeti osztályokon nincs változás, az apás szülés megengedett, ha az apa igazoltan egészséges.

Az idősotthonok felvételi zárlatával kapcsolatban a tisztifőorvos azt mondta: ez itt is változatlanul fennáll, még nem lehet tudni, hogy pontosan meddig kell fenntartani ezt, hiszen magas kockázati csoportnak minősülnek a bentlakók.

Kiss Róbert elmondta, az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos jogszabályok nem vonatkoznak a fodrászokra, kozmetikusokra és egyéb szolgáltatásokra, de kérik, hogy a lehető legnagyobb fokú higiénés szabályokat tartsák be.

Hozzátette, hogy a futárokra nem vonatkozik a maszkviselés kötelezettsége, de ajánlatos nekik is arcot eltakaró sálat, maszkot hordani.

Újságírói kérdésre válaszolva Müller Cecília hangsúlyozta:

a járványnak nincs vége, még ha a számok valóban biztatóak is, stagnál a helyzet.

A tisztifőorvos hozzátette:

a következő két hét fogja bizonyítani, hogy megtörtént-e a tetőzés.

Kiss Róbert rendőr alezredes arról számolt be:

a strandon másfél méteres távolságtartás ajánlott, az asztalok elrendezése a vendéglátóegység üzemeltetőjére van bízva,

az is, hogy kik ülhetnek egy asztalnál.

Sajtóérdeklődésre Müller Cecília azt válaszolta, átütemezésre van szükség a betegek fogadásában, így

azok is keressék fel a háziorvosukat, szakorvosukat, akik korábban már kaptak időpontot.

A budapesti Kamaraerdei Idősotthonban is megugrott a fertőzöttek száma, ott 33 fertőzött van a bentlakók és kilenc a dolgozók között – ismertette Müller Cecília. Hozzátette,

jelenleg 30 szociális intézmény van, ahol felütötte a fejét a koronavírus.

A tisztifőorvos kiemelte: akit kórházban kezeltek a koronavírus miatt, azt csak akkor engedik haza, ha két negatív teszttel gyógyultnak nyilvánították.

Müller Cecília óvatosságra intett azzal kapcsolatban, hogy az unokák meglátogassák a nagyszülőket. Ha mégis ilyen történik, tartsák be a távolságot, a legfontosabb, hogy a szeretetünket úgy gyakoroljuk, hogy ne veszélyeztessük őket.

Borítóképünk kivágás az Operatív Törzs tájékoztatóinak egyik korábbi videójából