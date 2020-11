Gulyás Gergely: az eddigieknél lényegesen nagyobb szigorra kell számítani (élő)

Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely jelentkezik a kétnapos kormányülésen meghozott legfrissebb járványügyi intézkedésekkel.

A vírushelyzet folyamatosan romlik Európában és Magyarországon is – mondta Gulyás. Fertőzöttség tekintetében a 10. helyen van Magyarország, míg a halálozás a fele az uniós átlagnak. Egyre magasabb kórházi kezelésre szorulók száma, éppen ezért hirdetett veszélyhelyzetet a kormány. Gulyás közölte, hogy azt kérik az Országgyűléstől, hogy 15 nap után 90 napra hosszabbítsák meg a veszélyhelyzetet – írja az Origo.

Bíznak benne, hogy így lassulni fog a vírus terjedése

A Miniszterelnökség vezetője elmondta, hogy a jelenlegi helyzetben ezeket a szabályokat be fogják tartani. Aki nem tudja a szabályokat betartatni, akkor annak bezáratás lesz a következménye – tette hozzá. Bízik benne, hogy a meghozott intézkedések révén a vírus terjedése lassulni fog.

Hetente lesznek kormányülések

Hetente lesz kormányülés a jövőben – mondta Gulyás.

Gulyás: Karácsony fejezze be a szerencsétlenkedést

Gulyás kérdésre azt mondta, hogy a főpolgármestertől függ, hogy lehívja-e az EBRD-hitelt az új járművekre. Több mint 200 milliárd feletti forrás áll a főváros rendelkezésére – tette hozzá. Jó lenne, ha befejeződne ez a szerencsétlenkedés, és a főpolgármester élne ezzel a helyzettel.

Szijjártó Péter jó állapotban van

Gulyás kérdésre azt mondta, hogy a kormányülésen egyesek hordanak maszkot, de megtartják a megfelelő távolságot. Minden ülés előtt van hőmérőzés – tette hozzá. Szijjártó Péter jól van.

A sajtótájékoztatót itt élőben követheti:

A kórházi kisegítőszemélyzet is kellő számban áll rendelkezésre

Ma 32 ezer kórházi ágy áll a koronavírus-fertőzöttek rendelkezésre, ez a legpesszimistább forgatókönyv szerint december közepére betelne – mondta kérdésre Gulyás. Magyarország azokban az eszközökben, amelyek a védekezéshez kellenek, azokban jól áll – tette hozzá. Van elég ágy, és lélegeztetőgép. A kórházi kisegítőszemélyzet is kellő számban áll rendelkezésre – mondta a miniszter.

Kész újabb döntéseket hozni a kormány

Gulyás kérdésre azt mondta, hogyha szükséges, akkor a kormány újabb döntéseket hoz.

Ebben az esetben lehetnek zárt kapus meccsek

Gulyás kérdésre azt mondta, hogyha a klubok nem tartják be a szabályokat, akkor zárt kapus meccsek jöhetnek.

Gulyás: ez a vis maior világos esete

A színházak esetében a vis maior világos esete áll most fenn – mondta kérdésre Gulyás.

Ezért kér 90 napot a kormány

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján elegendő lehet a 90 napos veszélyhelyzeti időszak, és a kormány bízik benne, hogy most megkapják a támogatást az ellenzéktől – mondta kérdésre Gulyás.

Ingyenes lesz a védőoltás

Folyamatosan figyeljük a világban is, hogy hol lesz sikeres vakcina. Az Európai Bizottság szóvivőjének nyilatkozata téves, mivel a magyar kormány, ha lesz védőoltás, akkor azt fel fogja vásárolni, és nem kötelező módon, de ingyenes be fogja oltani, azt aki akarja – mondta Gulyás.

Amerikai választás

Én a pesszimisták közé tartozom Trump győzelmi esélyeit illetően. Mi Trumpot támogattuk, míg Soros György Joe Bident, így nem túl jó a kiindulópont – mondta kérdésre Gulyás.

A sürgős műtéteket nem lehet elhalasztani

A sürgős műtéteket nem lehet elhalasztani – mondta kérdésre Gulyás.

Magyarország és a térség minden körülmények között kitart a mostani bevándorlási politika mellett

Magyarországon a nemzetbiztonsági szervek maximálisan fel vannak készülve, minden óvintézkedést már korábban is megtettek. Az elkerülés legbiztosabb módja a mostani bevándorlási politika megőrzése – tette hozzá. A terrorelhárítók lezárták az osztrák határt. Brüsszel az elmúlt 5-6 évben rendkívül ötletgazdag volt, és így minden elképzelhető, de Magyarország és a térség minden körülmények között kitart – mondta a lap kérdésére Gulyás.

Gulyás: jelen pillanatban nem indokolt az iskolák bezárása

Tömegessé vált a tesztelés Magyarországon, és a WHO-protokoll szerint tesztelnek. Megnézik, hogy a szlovákiai országos tesztelés, milyen későbbi eredményeket hoz. Jelen pillanatban nem indokolt az iskolák bezárása.

Minél kevesebben legyenek tömegben

Egyeztetett-e a fővárossal és a nagyvárosokkal a kormány a szigorítások előtt? Gulyás Gergely: nem. Senkivel nem akarunk kiszúrni, az eszközöket biztosítjuk a védekezéshez. A lényeg most, hogy minél kevesebben legyenek tömegben.

Gulyás: teljesen felháborító ez a munka

Egészen felháborító munkát végzett az M0-ás hídján a Strabag és az A-Híd, és a kormány mérlegeli, hogy a jövőben ne indulhassanak a közbeszerzéseken – mondta Gulyás Gergely.

Durván korlátozza a sajtószabadságot Karácsonyék rendelete

Gulyás kérdésre azt mondta, hogy a főváros újságokra vonatkozó javaslata a késő-Kádár kort idézi. A sajtószabadságnak hasonlóan durva korlátozásra nem volt példa.

Több jogköre lesz a polgármestereknek

A rendkívüli jogrend idején a főpolgármester, a polgármesterek a közgyűlések összehívása nélkül gyakorolhatják a jogkörüket – mondta kérdésre Gulyás. Az idős hölgyekkel szembeni tisztelet egy erény, még akkor is, ha azt Szabó Tímea nem gyakorolja – mondta egy másik kérdésre a miniszter.

Dezintegráció zajlik Európában

Az, hogy a bécsi merénylő Ausztriában született, egyértelműen azt mutatja, hogy dezintegrációs folyamatok zajlanak Európában – mondta kérdésre Gulyás. Mindez egyféleképpen kerülhető el, ha a tagállam elkerüli ezt a helyzetet – tette hozzá.

Biztosított az ország finanszírozása

A budapesti repülőtérről azt mondta, hogy amikor a szocialisták eladták, akkor is ellenezték azt, de most az a helyzet állt elő, hogy a repülőtér magántulajdonban van – mondta egy másik kérdésre Gulyás. Ha nincsen hétéves költségvetés, ha nincsen Next generation gazdaságfejlesztési alap, akkor arra a forgatókönyvre is felkészült a kormány. Az utóbbi helyzet mellett is biztosított az ország finanszírozása – tette hozzá.

Gulyás: ebben az esetben vétózni fog a kormány

Vétózni fog a kormány, ha változni fog az uniós büdzséről szóló megállapodás, és a magyar Országgyűlés sem ad majd támogatást a Next Generation alapnak – mondta egy másik kérdésre Gulyás.

Egyesek felülírnák a lisszaboni szerződést

Biztonsági kihívások, és ezzel párhuzamosan egy 100 éve nem látott járványhelyzet van, miközben egyesek a lisszaboni szerződés felülírására törekednek – mondta kérdésre Gulyás.

Gulyás: az erőszak nem lehet eszköz

A kormány minden erőszakot elítél, és az nem is lehet eszköz semmilyen vitában – mondta Gulyás annak kapcsán, hogy II. János Pál pápa szobrát megrongálták Varsóban. Heiko Mass-al kapcsolatban azt mondta Gulyás, hogy a józan ésszel összeegyeztethetetlen, hogy kitüntették a román elnököt, és méltatták a kisebbségi politikáját.

Egyelőre nem lesz vásárlási sávja az időseknek

Nem volt egységes támogatása az idősek vásárlási sávjának – mondta egy másik kérdésre Gulyás. Az idősügyi szervezetek álláspontja sem volt egységes – tette hozzá.

Az ország működése miatt nem célszerű bezárni az iskolákat

Az egyetemek egy része már a távoktatás mellett döntött, míg a közoktatásban rengeteg óvintézkedés történt. Ha azt akarjuk, hogy az ország működjön, akkor az iskoláknál nem célszerű a bezárás – mondta egy másik kérdésre Gulyás.

Több javaslatot megfogadtak az orvosi kamarától

Gulyás Gergely kérdésre azt mondta, hogy az orvosi kamara több javaslatát megfogadták. Látszik, hogy a kórházakon belül is terjed a fertőzés, de nem olyan mértékben, mint tavasszal – tette hozzá. Ha a feltételek adottak egy egészségügyi intézményben a tömeges teszteléshez, akkor a kormány abban partner.

Terítékre kerülhetnek az otthoni munkavégzésre vonatkozó támogatások

A munkáltatóknak szabadsága van abban, hogy otthonról dolgozhat az adott munkavállaló – mondta kérdésre Gulyás. Az otthoni munkavégzésre vonatkozó támogatásokról a következő kormányülésen tárgyalnak majd.

Ennyi idő alatt jelenhetnek meg a járványügyi lépések hatásai

8-14 nap közé sorolják a szakemberek egyes járványügyi hatásainak a megjelenését – mondta kérdésre Gulyás. A miniszter közölte, hogy az orvosok kirendelésével kapcsolatban a kamara szempontjait vette figyelembe, ezért nem gondolja hogy tömegesen nem írnák alá az új jogviszonyról szóló szerződést.