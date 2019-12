Kövér László: a bizalom is szükséges az egészséges társadalomhoz

Kövér László az Országházban a Göllesz Viktor-ösztöndíj és a Frim Jakab-emlékérem átadásán úgy fogalmazott: „nem csodákat, nem teljesíthetetlen dolgokat várunk egymástól, hanem csupán azt, hogy a maga helyén, a maga képességeivel és adottságaival mindenki tegyen meg közösségünkért mindent, ami csak tőle telik”. Ehhez van olyan nagy szükség az egymást tápláló, egymást erősítő bizalomra – tette hozzá.

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) ünnepségén hat fiatal vehette át az ösztöndíjat. A Frim Jakab-emlékérmet Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) csepeli és Szita Károly (Fidesz-KDNP) kaposvári polgármester kapta.

Kövér László, aki egyben az ünnepség fővédnöke volt, elmondta: a statisztikai adatok szerint a nagyvilágban több mint egymilliárd tartósan egészségkárosodott, illetve fogyatékossággal élő ember él, az Európai Unióban több mint 80 millió, Magyarországon pedig csaknem félmillió ember él valamilyen fogyatékossággal, és az ő sorsuk alakulása közvetve a lakosság harmadát érinti.

Napjainkra Magyarországon 2011-hez képest összességében 80 ezerrel – 490 ezerről 408 ezerre – csökkent a fogyatékossággal élők száma. Ám ez csak egy statisztikai átlag, amelyen belül az értelmi fogyatékosságban szenvedők száma nem csökkent, hanem nőtt, és meghaladja az ötvenezret – mutatott rá a házelnök.

Kövér László azt mondta:

„ha ezen polgártársainkon segítünk, nemcsak azt érezhetjük, hogy mi magunk is egy kicsit jobbá válunk, hanem azt is, hogy a világot is kicsit élhetőbbé, szerethetőbbé és barátságosabbá tesszük, s ez a tudat önbecsülésünket és lelki erőnket is növeli”.