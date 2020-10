Koncz Zsófia: a borsodi munkahelyek megvédése a legfontosabb feladatom

Ennek az időközi választásnak a tétje az itt élő emberek érdekeinek érdemi képviselete, édesapám, Koncz Ferenc négy évre kapott felhatalmazást, az ő munkájának folytatásáról szól ez a voksolás – minderről Koncz Zsófia, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje beszélt.

Édesapám több tervét nem tudta befejezni, de minden erőmmel azon leszek, hogy a következő időszakban ezeket az itt élőkkel összefogva megvalósítsam – mondta Borsod-Abaúj-Zemplén megye hatos számú körzetének jelöltje az Origónak adott interjúban.

Hamarosan választanak a Borsod 6-os számú egyéni országgyűlési körzetében. Mik a kampány eddigi tapasztalatai?

A kampány utolsó szakaszához közeledünk, folyamatosan járom a választókerület 42 települését, s nagyon pozitív üzeneteket kaptam az itt élőktől. Ebben a térségben olyan fejlesztések indultak el, melyeknek már most látszanak az eredményei. Kiemelkedik a kormány által tavaly indított Magyar Falu Program, ami nagyon gördülékenyen zajlik, 38 települést érint ebben a választókerületben. Többek között sok óvoda, játszótér és út újult meg. Az itt élők ezt látják és értékelik, és ez önmagában is egy nagyon fontos üzenet, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi fejlesztés történt.

Már most arra készülök, hogy a jövőre induló új uniós költségvetési ciklusban minél több fejlesztés és beruházás valósuljon meg Abaújban, Borsodban és Hegyalján.

Ahhoz, hogy ez valóság legyen, már most nagyon sok tervet és elképzelést kell megvizsgálni, hogy a lehető legjobb beruházások történjenek meg megyénk ezen részén.

Milyen megoldásra váró problémák vannak a választókerületben?

Hétfőn Palkovics miniszter úr szerencsi sajtótájékoztatóján bejelentette a 37-es út Gesztely és Szerencs közötti szakaszának kétszer két sávossá bővítését. Országgyűlési képviselőként azért fogok dolgozni, hogy az építési munkálatok időben befejeződjenek, és jövőre valóban új utakon járjunk a szó legszorosabb értelmében. Édesapám, Koncz Ferenc, a körzet korábbi országgyűlési képviselője, már 2002 óta dolgozott ezen.

A másik jelentős feladat az M30-as autópálya (Miskolc-Kassa közötti útszakasz) befejezése. Ha elkészül ez az autópálya-szakasz, azzal a térség bekapcsolódik a nemzetközi közlekedési vérkeringésbe. A mellékutak fejlesztése is kiemelten fontos. A legsürgetőbb feladatok a Taktaközben vannak.

A Tiszalúc és Tiszadob közötti út felújítása pedig már meg is történt, mivel egy hét alatt 2000 aláírást gyűjtöttünk össze a polgárokkal, és ezeket át is adtam a Magyar Közút vezetőjének, amelynek eredményeképpen a munkálatok hamarosan befejeződnek.

Ez az akció is jó példája annak, hogy összefogással komoly eredményeket tudunk elérni. Fontos igényként merült fel a választók részéről egy összefüggő kerékpárút-hálózat megépítése a térségben. Ez már részben elindult, de néhány szakaszt és a kapcsolódási pontokat még meg kell valósítanunk.

A munkahelyteremtés mennyire került elő a kampány során?

A településeket járva azt tapasztaltam, hogy a munkahelyek kérdése foglalkoztatja leginkább az itt élőket. 2008-ban, a Gyurcsány-kormány alatt Szerencsen bezárt a cukorgyár, és ezzel több száz munkahely szűnt meg a térségben. Édesapám rengeteget dolgozott azon, hogy egy új gyár épüljön Szerencsen. Most végre megvalósulhat ez a terv. Szijjártó Péter nemrég a városba látogatott, és együtt néztük meg az új szigetelőanyag-gyár építési munkálatait. A projekt megvalósulása felgyorsult, és jövőre megkezdődhet a próbagyártás. Hosszú távon 160 főnek ad majd munkát ez a gyár, ami hatalmas áttörést jelent. Ez nemcsak a szerencsieknek fontos, hanem a környező települések lakóinak is. A térségben a közmunkaprogram elérte a célját, mivel nagyon sokan ma már a versenyszférában dolgoznak.

Mindezzel egy időben Tiszaújvárosban is jelentős beruházások történnek, mivel a MOL a korábbi Tiszai Vegyi Kombinát területén egy új poliolüzemet épít. Ennek folytatódnia kell, mert az ott élőknek is szükségük van újabb és újabb munkahelyekre.

Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy Szikszón a Hell most adott át egy nagyon modern tejeskávéüzemet. Ott összességében már ezer ember dolgozik. Az új üzemben 21. századi körülményeket biztosító 50 új munkahely jön létre, és ez nagyban segíti a fiatalok helyben maradását is. Emellett a Hell a kormány beruházásösztönző programja keretében 7 új cukorsilót épít, amely által környezetbarát technológiát tudnak alkalmazni, és több száz munkahely megtartását vállalták. Nagyon fontos az itt élőknek, hogy a szerencsi Bonbon Kft. is kapott ilyen támogatást, így egy új üzemcsarnok jön létre.

Jól látszik tehát, hogy a választókerületben a koronavírus-járvány alatt is új álláshelyek jönnek létre. A kormány mindent megtesz, hogy a munkahelyeket megőrizze, és képviselőként egyik legfontosabb feladatom lesz, hogy megvédjem az itt élők megélhetését.

A választók számára melyek a legfőbb problémák, amelyekkel a kampány során találkozott?

Az úthálózat fejlesztését és a munkahelyek megőrzését már említettem. Ezek mellett két dolgot érdemes kiemelni. Az egyik a hulladékgazdálkodás és az ezzel kapcsolatos problémák. Itt is jó hírekkel tudok szolgálni, mivel jelenleg csupán három hulladékudvar működik a térségben, míg jövőre Tiszalúcon és Tokajban is létrejöhet egy-egy ilyen udvar. A másik pedig, hogy a térségnek is szüksége van egy újrahasználati központra. Ennek az a lényege, hogy akinek tönkrement egy-egy használati tárgya, azt ide beviheti, és később más elviheti. Nem szabad elfelejteni, hogy a választókerületben folytatni kell a korábbi hulladéklerakó-helyek rekultivációját, ami egyébként már egy korábbi ciklusban megkezdődött.

Tiszaújvárosban azzal kerestek meg, hogy a város és Tiszapalkonya között minél előbb meg kell építeni egy kerékpárutat, mivel nagyon sok fiatal közlekedik az említett útszakaszon. Erről már a város polgármesterével és Révész Máriusz kormánybiztos úrral is egyeztettem.

Szintén Tiszaújvárosban a szakképzési rendszer infrastruktúrája folyamatosan javul, így már ingyen wifi-rendszer is a tanulók rendelkezésére áll. Itt fontos megemlíteni, hogy a fiatalok csak akkor fognak térségünkben maradni, ha a szakképzési rendszer is igazodik a helyi munkaerőpiaci igényekhez. Szerencsen is elindult egy édességkészítő szakképzés. Hasonló képzésekkel lehet elősegíteni, hogy a fiatalok helyben maradjanak. Úgy látom, hogy a kormányzattal együttműködve itt is komoly eredményeket tudunk elérni.

Az otthonteremtésben nagy eredménynek értékelem, hogy nemrégen adtunk át új házakat az Esély Otthon program keretében Hernádnémetiben. Ezzel is sikerült elérni, hogy több fiatal pár visszatért, illetve beköltözött a településre. Ez a világszinten is elismert magyar családtámogatási program nagyon népszerű a térségben, sőt Szerencsen annyi gyermek született a mögöttünk hagyott félévben, amire rég nem volt példa.

Ezzel párhuzamosan pedig zajlik a kistelepüléseken a bölcsődeépítési program. Az utóbbi szintén a helyben maradást segíti.

A turizmus fejlesztése mennyire játszik központi szerepet a programjában? Mennyire érintette rosszul a koronavírus-járvány ezt a szektort?

A borászatokat értelemszerűen súlyosan érintette, de a belföldi turizmus melletti kampányok révén sikerült enyhíteni a károkat. A következő években ráadásul komoly turisztikai források érkeznek Tokaj-Hegyaljára. A szőlészet-borászat eddig is kiemelkedő támogatást kapott, és azon fogok dolgozni, hogy ez a jövőben is így maradjon.

Viszonylag szűk a mostani választás és a 2022-es országgyűlési választás közötti idő. Miért önre voksoljanak a térségben élők, hiszen sokan mondhatják, hogy ennyi idő alatt nem lehet ilyen sok programot megvalósítani?

Ennek az időközi választásnak a tétje az itt élő emberek érdekeinek érdemi képviselete.

Édesapám, Koncz Ferenc négy évre kapott felhatalmazást, és az ő munkájának a folytatásáról szól ez a voksolás. Több tervét nem tudta befejezni, de minden erőmmel azon leszek, hogy a következő időszakban ezeket az itt élőkkel összefogva megvalósítsam.

