Kocsis Máté: mi fér még el azon az arcbőrön?

A hatalom újbóli megszerzéséért maga mindenre képes, nem igaz? – teszi fel a kérdést a politikus Gyurcsány Ferencnek.

Relativizálunk, relativizálgatunk?

Most már nemcsak Gyöngyösi Márton zsidó listája és a szintén jobbikos Bíró László “judapestezése” fér bele a baloldali politikába, hanem a vegytiszta fajelmélet is a szegedi DK-Jobbik közös jelölttől? Nahát, nahát, Gyurcsány úr! Mi fér még el azon az arcbőrön?

Érdekes lehet most már főnökükként mentegetni ezeket, írni róluk az izzadtságszagú, relativizáló posztokat. Sőt, a mai bejegyzésében odáig is elmerészkedik, hogy “közös éntudata” lett velük. Gratulálunk hozzá! A Jobbik megvásárlása persze együtt járt az ilyenek megvásárlásával is, de hát a hatalom újbóli megszerzéséért maga mindenre képes, nem igaz? Csapta be már annyiszor a magyarokat, hogy még ez is simán elfér.

Lényegében ma azt írja, hogy előbb nézi el a fajgyűlölőket, mint a kormánypártot. Kérdés, hogy a magyar cigányság és zsidó honfitársaink elnézik-e magának, hogy az újnácikkal ismét hatalomra kerüljön? Álszent gazember – írja bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.