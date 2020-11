Kocsis Máté a baloldalnak: fejezzék be a halálkampányt!

A Fidesz frakcióvezetője határozott választ adott a baloldalnak az Országgyűlésben.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arra kérte a baloldalt a Parlamentben, hogy fejezzék be a halálkampányt – írja az Origo.

„Az külön szerencse, hogy ez a mennyezet nem szakadt a fejünkre, amikor Önök beszélnek hiteles tájékoztatásról”

– mondta a Fidesz frakcióvezetője, majd felhívta a figyelmet arra, hogy az az ellenzék beszél most hiteles tájékoztatásról, amelyik terjesztette a Korózs-féle kamuvideót.

„Önök egész nyáron az áramlopással és a kokainozással voltak elfoglalva”

– mondta Kocsis Máté a DK-s Arató Gergelynek. Az ellenzéknek egy célja van: a pánikkeltés és a bizonytalanság növelése. A Fidesz frakcióvezetője felidézte Jávor Benedek azon kijelentését is, miszerint „itt egy ártatlan vírusról van szó”.

Összefogásra lett volna szükség tavasszal is, és most amikor nagy szükség lenne arra, hogy összefogjunk, akkor önök a miniszterelnök halálát kívánják – jelentette ki Kocsis Máté, majd azt kérte a baloldaltól: fejezzék be a halálkampányt!