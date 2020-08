Készültek az összecsapásra az érdi balhé ellenfelei

A rendőrség nem engedi a leszámolást, bővülhet a gyanúsítottak köre.

Nem véletlenül alakult ki az érdi csata, az egymással haragos roma családok tagjai közösségi oldalakon, videóüzenetekben sértegették előtte egymást. Latorovszky Gábor alezredes, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyettese elmondta: folyamatban van az ügy további részleteinek felderítése. Tizenhárom gyanúsított ellen folyik jelenleg büntetőeljárás, de a gyanúsítottak köre bővülhet – írja a Magyar Nemzet.

Két férfi még szombaton is életveszélyes állapotban van az érdi verekedés közben kapott szúrt sérülései miatt, az orvosok több életmentő műtétet hajtottak végre rajtuk, belső szerveik is roncsolódtak. A Honvédkórház baleseti sebészetén három további súlyos sérültet is ápolnak; egyiküket elgázolták, a másik két férfit szintén szúrt hasi, illetve koponyasérülésekkel hozták be a mentők. A rendőrség a kórtermeket is őrzi, ahogyan Enyingen és Érden is megerősített járőrszolgálatot látnak el a tömegverekedésben érintett családok lakóházaihoz közeli utcákban, illetve a településekre bevezető utakon.

Ahogy mi is megírtuk, egy házastársi perpatvar majd egy lakodalomban történt botrány volt az előzménye annak, hogy két, rokonságba került roma család komoly nézeteltérésbe került egymással. A családtagok a július 30-án Érden kirobbant tömegverekedés előtti órákban videóüzenetekben fenyegették és gyalázták egymást, amit megosztottak az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon is. Ezekben az üzenetekben a becsületsértő és rágalmazó kijelentések mellett már elhangzottak konkrét, életveszélyes fenyegetések is, ami előrevetítette, hogy óriási botrány készül. Érthetetlen módon

egyik félnél sem akadt egyetlen olyan józan belátással bíró nő vagy férfi, aki megpróbálta volna csitítani a többieket, vagy tett volna olyan lépéseket, ami megelőzte volna a borítékolt tragédiát.

Latorovszky Gábor alezredes, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyettese elmondta: folyamatban van a bűncselekmény további részleteinek, előzményeinek felderítése. 13 gyanúsított – egy férfit emberölés, 12 férfit emberölés kísérlet, súlyos testi sértés, garázdaság miatt vettek őrizetbe – ellen folyik büntetőeljárás, de a gyanúsítottak köre bővülhet, mindkét oldalról, akár felbujtás miatt is.

A rendőrség szerint

Magyarországon elfogadhatatlan a leszámolás, a vérbosszú, ezt nem lehet megmagyarázni semmiféle tradícióval, ősi törvénnyel vagy szokással;

a törvények, a társadalmi együttélés szabályai mindenkire érvényesek.

A rendőrök tartanak attól, hogy a történetnek nincs vége.

A verekedésben életét vesztő 50 éves érdi férfi fia már az események után két órával újabb videóüzenetet tett közzé, amelyben szintén nyílt, életveszélyes fenyegetéseket fogalmazott meg, nevesítve is, kiknek címezi a fenyegető szavakat.

Ezzel már önmagában is jogsértést követett el, hiszen a törvény szerint ha valaki félelemkeltés céljából azzal fenyeget meg mást, hogy megöli, és az a hatóság tudomására jut, az súlyos bűncselekmény.

Bárdos Péter büntetőjogász szerint emberölés előkészületének minősül a gyilkossági szándék közzététele. Öt év szabadságvesztés is kiszabható azokra, akik szöveges üzenettel és/vagy videófelvételekkel azt tudatják, hogy vérontást fognak elkövetni. Az érdi ügyben mindkét oldalról elhangzó halálos fenyegetések ügyében nagyon fontos a bűncselekmények megelőzése, emiatt a rendőrség határozottan és keményen fog eljárni.