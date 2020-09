Késéssel teszik közzé a jogállamisági jelentéseket

„Az Európai Bizottság a jövő héten, október ötödikén ismerteti az éves jogállamisági jelentéseit” – erről Didier Reynders belga, igazságügyekért felelős biztos beszélt a La Libre Belgique francia nyelvű belga napilapnak adott friss interjújában, egyúttal kijelentve, hogy a bizottságnak esze ágában sincs levenni a politikai napirendről az ügyet. A Magyar Nemzet arról ír, hogy a brüsszeli testület első alkalommal fogja nyilvánosságra hozni az éves jelentést, amely mind a varsói, mind a budapesti kormány részéről már a kezdetektől fogva kritikát kapott, Varga Judit igazságügyi miniszter pedig a minap egy televíziós interjúban jelentette ki, hogy

A tárcavezető arra is ígéretet tett, hogy a kormány összeveti majd a huszonhét tagországról készült jelentéseket, így vizsgálva a kettős mérce tényleges meglétét. A bizottság egyelőre négy területen – az igazságügy, a média sokszínűsége, a korrupcióellenes fellépés, illetve a fékek és egyensúlyok rendszere – elemzi a tagállamok teljesítményét.

Azt egyébként már szeptember végére ígérte a Věra Jourová–Didier Reynders jogállamisági ügyekben illetékes biztospáros, de akárcsak a Von der Leyen-bizottság más, szintén irányadó programjainál, e téren is jellemző az időbeli csúszás. Liberális berkekben akadtak olyanok is, akik kifejezetten Orbán Viktor magyar, Mateusz Morawiecki lengyel és Andrej Babiš cseh miniszterelnökök múlt csütörtöki brüsszeli látogatásának tudják be az újdonsült halasztást: a holland Sophie in’t Veld, a hazai kormány régi kritikusa a Twitteren vont párhuzamot a szerinte „autokrata” vezetők Ursula von der Leyennél tett vizitje és a jogállamisági jelentéscsomag immár októberi időzítése között.

Thursday: meeting with autocrats. Friday: launch of the Annual Report on the Rule of Law delayed to unknown date. Coincidence? Really? How much longer will @EU_Commission and @EUCouncil be the enablers of Orban and the Orbanettes? @vonderleyen @eucopresident https://t.co/4027ycpmm2

— Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) September 25, 2020