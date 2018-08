Kásler Miklós: a szemléletváltást már az óvodában el kell kezdeni

Az emberi erőforrások minisztere a szellemi megújulásról, a demográfiai mutatók javításáról, a tízparancsolatról, a hálapénzről és a három nagy centrumkórházról is megosztotta gondolatait, de szót ejtett a görkorcsolya-, gördeszka- és körülötte szabadidős rendszer kiépítéséről is.

Szemléletformálás is szükséges a demográfiai mutatók további javításához. Arra van szükség, hogy a fiatalok olyan életmódot folytassanak, amelynek a szép családi élet a következménye – mondta Kásler Miklós. Az emberi erőforrások minisztere a család.hu-nak adott interjút.

Gyakran hangsúlyozza, hogy az egészség megőrzése érdekében mennyire fontosak a stresszmentes, kiegyensúlyozott mindennapok. Hogyan kapcsolódik ki, mivel töltődik fel az ország legnagyobb tárcáját irányító miniszter?

A stresszmentes élet legfontosabb tényezője a belső nyugalom. Mivel teljes békességben élek a saját lelkiismeretemmel, el tudok vonatkoztatni a stressztől, egyáltalán nem visel meg.

1992 óta vezette az Országos Onkológiai Intézetet. Amikor felkérték miniszternek és igent mondott, milyen gondolatokkal csomagolt az irodájában?

Nagyon furcsa érzésekkel jöttem el, hiszen az életem egyik fő műve maradt az Intézetben. De ez egyúttal megnyugvást is jelentett, hiszen olyan viszonyokat hagytam magam után, amilyeneket a kezdetekkor el sem tudtam képzelni. Ugyanakkor rendkívül lelkesítő volt a miniszterelnök bizalma. Ugyanazt csinálhatom, amit eddig, csak most az egész magyar nemzet érdekében dolgozom.



Felhagyott az orvoslással?

Nem, attól soha nem tudok elszakadni, de megváltoztak a körülmények. Most is keresnek ismerősök, barátok, régi betegek, jönnek tanácsért, segítségért. Foglalkozom tudománypolitikai kérdésekkel, onkológiai, onkogenomikai kutatásokban veszek részt. Az elszakadás tehát szóba sem jön.

Óriási intézményt irányított, de most igen sok területet kell összehangoltan vezetnie. Nagyon más ez a feladat?

Bizonyos értelemben igen, de nagyon sokban hasonló. Ott és itt is minden az emberről szól.

Minden államtitkárával egyeztetett már?

A parlamenti meghallgatásomhoz sok száz oldalt elolvastam. Ezen a szinten tisztában vagyok a minisztérium tevékenységével. Amikor letettem az esküt és beléptem erre a munkahelyre, több területen sok kezdeményezést indítottam az egészségügy, kultúra, oktatás és más területeken is.

Mondana néhány példát?

A sport területén például a görkorcsolya-, gördeszka- és körülötte szabadidős rendszer kiépítését javasoltam.

Ezzel meglepett. Hogyan képzeli el ezt?

Úgy gondoltam,

fontos közel kerülni a nagyvárosok fiataljaihoz is.

Sok lézengő fiatalt láttam, és arra gondoltam, hasznos tevékenység felé kellene irányítani őket. De kezdeményeztem azt is, hogy az óvodások számára készüljenek népmesékből kisfilmek, rajzfilmek. Tanuljanak a gyermekek verseket, foglalkozzanak bábozással, ismerkedjenek meg a magyar dalokkal. Nagy öröm számomra, hogy akikkel beszéltem, szívesen fogadták az ötleteimet, mindenki lelkes volt.

Van olyan terve, amit négy év alatt mindenképpen szeretne végig vinni?

Sorsfordító időket élünk, egy szellemi áramlat a kifutási idejének végéhez ért. Így tovább nem folytatható egy nemzet élete.

Mire gondol?

Nem lényegi változásokról van szó, hanem olyan tendenciákról, amelyek az európai- és nemzeti kultúrára és a magyar nemzeti tradíciókra, a magyar történelem felemelő pillanataira koncentrál. Szerintem így lehet egy egészséges ember, és egy nemzet identitását felépíteni.

Az identitás legfontosabb kérdése az, hogy ki vagyok.

Annak megválaszolása például, hogy milyen társadalomban élek, hogyan alakult ki a populáció, miért úgy alakult a nemzet története, ahogy. Milyen szellemi áramlatok, megfontolások alakították sorsát? Miért mondhatjuk teljes joggal azt, hogy mi a kereszténység védőbástyái voltunk. Miért veszítettük el nemzetünk felét, miközben a mögöttünk lévő keresztény kultúrák virágoztak. Hogyan alakult ki egyedi és páratlan kultúrája? Én ezt állítottam a tevékenységem középpontjába.

A miniszterelnök Tusnádfürdőn arról beszélt, hogy egy új szellemi és kulturális megközelítésre van szükség a harmadik kétharmad után, szeptembertől nagy változások előtt állunk. Mire készüljünk?

Ennek a szellemiségnek az erősítésére, majd stabilizálására.

De mégis, mit láthatnak, érezhetnek, tapasztalhatnak majd az emberek?

Érezni fogják ennek a szellemi közegnek a jelenlétét, ebben élhetnek, mozoghatnak, fejlődhetnek. Visszatérhetnek a gyökereikhez. Tehát összességében azt tapasztalhatják majd, hogy nem csak jobban, szebben is élnek. Emberhez, magyarhoz méltóbban.

Gondoljon csak bele, lettek kiváló magyarok nemzeti hőseink, mert mindenki rájuk szeretett volna hasonlítani, még ma is. Ismerjék fel korunk emberei, hogy ők miért éltek, mit adtak a nemzetnek, és próbálják követni gondolataikat és tetteiket. Mindenki a saját helyén.

Arra szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy páratlan történelmünk, költészetünk, népművészetünk, zenénk, kultúránk van, amit mi alkottunk meg.

Amire már biztosan ráirányította a figyelmet, az a tízparancsolat. Egy régi előadásában arról beszélt, a halálos betegségek 70-80 százalékát meg lehet előzni a tízparancsolat betartásával. Ezért a kijelentéséért kapott hideget, meleget.

Azért kell ismernünk a múltunkat és a hagyományunkat, mert a jövő a múlt méhében gyökerezik. A tízparancsolat is ide tartozik. Az, amit mondtam, csak néhány ember ellenkezését váltotta ki, de óriási számban jelentkeztek orvosok, tanszékvezetők is, akik azt mondták, tévedtem. Nem a betegségek 70-80 százalékát lehet megelőzni, hanem többet, akár 90 százalékát.

Szerintem, akik elkezdtek a tízparancsolat ellen ágálni, nem ismerték.

És akkor vissza is térhetünk a múlt megismeréséhez. Ha van tudás, akkor nincs félreértés. Az meg etika és nevelés kérdése, hogy arról beszélek, vitatkozom, amiről van ismeretem, tisztában vagyok vele. De arra mindenképpen jó volt ez a vita, hogy ráirányította a figyelmet a 10 parancsolatra, ismét téma lett. Úgyhogy én kimondottan köszönöm. Hiszen a 10 parancsolat, amit Mózes kapott Istentől, a világ legtökéletesebb erkölcstana. Aki nem sérti meg, soha nem kerül szembe az embertársaival, de nem kerül szembe a törvénnyel, és a betegségek jelentős részét is elkerüli. Tökéletes törvénykönyv és tökéletes népegészségügyi program.

Azért ez utóbbi modernebb kidolgozását is kezdeményezte. Öt fontos területet érint benne. Mit jelent ez az embereknek, mit és hogyan érzik majd a megelőzésre irányuló programot?

A nemzeti rákprogram alapján készültek, amelyet egyébként a WHO negyed évszázada irányelvei egyik mintájának választott. Abban, az 1993-ban készült programban elemeztük a daganatos megbetegedések akkori helyzetét. Először közöltük a nagyon negatív statisztikákat, és a helyzetelemzésekben megjelöltük, mit kell tenni a következő időszakban, hogy a helyzet javuljon. Sok kedvező változás következett be a rákos betegségek elleni komplex küzdelemben. Ugyanakkor óriási tévedés azt gondolni, hogy egy Országos Intézet meg tud változtatni egy trendet, hiszen ez az egész társadalom feladata, továbbá nincsenek meg a hatósági jogosítványai. Csak javaslatokat tehet, ezt négyszeri folyamatos átdolgozás után meg is tette. Mégis, ez egy olyan mintaprogram volt, amit le lehetett porolni. Az utolsót csak aktualizálni kellett. Tapasztalat alapján arra gondoltam, hogy a másik legpusztítóbb betegségcsoportnál, a keringési betegségeknél is hasonló program segíthet. Ugyanígy vélekedtem a mozgásszervi- és lelki betegségekről, valamint a gyermekegészségügyről is. Az Országos Intézetek kérésemre három hét alatt összeállították a javaslatot, és ahogy ez a szakmában már bevált, különböző civil és tudós testületek véleményezik. Várjuk majd a társadalom észrevételeit is, beleértve az ellenzéki pártokét is. Ha ez mind megvan, egymásba építjük őket, akkor kirajzolódik az egészségügyi ellátás struktúrája, a területi lefedettség, tevékenységi kör, kijelöli a betegutakat és meghatározza a finanszírozási igényeket.

A napokban jelent meg a három budapesti centrumkórház tervezésére kiírt pályázat. Mit lehet tudni a részletekről?

A kormány az elmúlt években 500 milliárd forintot fordított a vidéki egészségügyi intézmények fejlesztésére. A következő években 700 milliárd forint támogatással a központi régió és Budapest fejlesztése következik. 700 milliárd jut a fővárosnak és a központi régióknak, tehát 4 millió lakosnak.

Ebbe 25 kórház, 32 szakrendelő fejlesztése és 3 centrumkórház felépítése tartozik majd

Dél-Buda, Dél-Pest és Észak-Pest területén. Olyan sürgősségi ellátóközpontok jönnek létre, amely a XXI. század legmagasabb technológiájával 24 órás szolgálatban képes ellátni a betegeket.

Eközben június végére 35 milliárd forintra duzzadt a kórházak adósságállománya. Szóba került, hogy akár 40 kórházat bezárhatnak.

Ez egy fikció, álhír, nincs erről szó. A cikkek arra jók, hogy a betegekben félelmet keltsenek. Senki nem tervezi a kórházak megszüntetését, törekszünk arra, hogy a megfelelő struktúra, tevékenység, gép-, műszerpark és szakképzett személyzet rendelkezésre álljon. Ami a kórházak adósságát illeti 2010-től kell nézni a folyamatokat, 130 milliárdos adósságállománnyal vettük át a kórházakat a balliberális kormánytól, ez mára közel az ötödére csökkent.

Mi a véleménye a terjeszkedő magánegészségügyről?

Rendezni kell a magán és az állami ellátás viszonyát. Gyakran azért mennek a betegek a magánellátásba, hogy előnyökhöz jussanak az állami ellátásban. Teljesen világos jogi, vagyoni és finanszírozási megoldásokat kell találni. Mindegyiknek megvan a helye, de szabályozott körülmények közé kell terelni.

A napokban azt mondta, négy év alatt szeretné megszüntetni a hálapénzt. Reális ez a cél?

Ennek egyik nyilvánvaló feltétele, hogy a fizetések tovább emelkedjenek. Ha folytatódik a kormány erre irányuló programja, akkor nem tartom kizártnak, hogy jó néhány év múlva kijelenthessük, nincs szükség hálapénzre, mert az orvosok, nővérek tisztességes, méltó életet élhetnek a bérükből.

A jövő évi költségvetés szerint 2000 milliárd forint jut családoknak. Mire fordítják ezt az összeget?

Emellett mindenképpen kiemelném a gyermekbarát szülészetek kialakítását, erre a következő évben 10 milliárd forintot biztosít a kormány.

A családi adókedvezmények is hozzájárulnak ehhez a tételhez. Amióta ezt bevezette a kormány, több mint 2000 milliárd forintot hagyott a családoknál. A támogatások minden formája nőtt.

A miniszterelnök demográfiai fókuszú kormányzást hirdetett. Ez miben tér el a családtámogatási rendszer koncepciójától?

A demográfiai mutatók csak az elmúlt években javultak Magyarországon. Ahhoz, hogy egy nemzet fennmaradjon, 2,1 százalékos születési ráta szükséges, most 1,4-nél tartunk. Ha nem sikerül ezen változtatni, lassan elfogy a nemzet. Ennek van materiális eleme, lehet pénzügyi támogatásokkal segíteni a családokat. Az én megközelítésemben sokkal fontosabb a szemléletalakítás. Az, hogy olyan életmódot folytassanak, olyan szemléletmód alapján a fiatalok, amely a szép családi élet alapja.

Mi a baj a mai szemlélettel?

Az euroatlanti világban uralkodó világnézet hosszú idő alatt szisztematikusan leépítette klasszikus értékeket.

Az emberek kiszakadtak a tradicionális életformájukból és értékekből. Az ateista és a szélsőségesen liberális életszemlélet nagyon nem kedvez a családoknak sem.

Lehet tudni, hogy miért nem születnek meg a kívánt gyermekek?

Ami mindig hajtóerő volt, az előttünk lévő generációk példája, megszűnt. Sok a válás, az élettársi kapcsolat. A szemléletváltást már az óvodában kell kezdeni. Ott kell olyan meséket mondani, amelyek arról szólnak, milyen szép, amikor együtt él két-három generáció. Mert a család rendkívüli érték.

Az oktatási rendszerben, struktúrában is hasonló elképzelései vannak?

Elkészül a Nemzeti Alaptanterv, ennek láttam célkitűzéseit. Nagyon hasznosnak, célirányosnak gondolom. Szeretném, ha megjelenne az értékekre támaszkodó háttér az iskolai oktatásban és főleg a nevelésben, ugyanis ez adja meg a szilárd pontokat a bontakozó emberi értelemnek. Legyen egyértelmű a biztos etikai nézőpont, és tartalmazza a legkorszerűbb ismereteket is. Az iskolarendszer legyen átjárható, csökkenjen a tananyag, de emelkedjen például a kirándulások, múzeumlátogatások száma.

Gyakran lázong az ifjúság, nem félnek hallatni a hangjukat. Van, aki rappelve, mások tüntetésen szónokolva mondják el a véleményüket. Ha szeretnék, leülne velük tárgyalni?

Sajnos, a diákokat gyakran felhasználják politikai célokra, csak díszletnek kellenek és félrevezetik őket. Egyébként én mindenkivel nagyon szívesen beszélek. Igényelem is, hogy megkeressenek. Csak azt kérem, hogy ne érzelmi megközelítésekkel találkozzak. A tudomány világából jövök, ahol érvek és ellenérvek, tézisek, antitézisek, szintézisek vannak. Ezeket tudom kezelni, az érzelmeket a magánéletben kell megélni.

