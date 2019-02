Kásler: a karrier és a család együtt adja az élet értelmét

A karrier és a család nem oltja ki egymást, egyikben sem teljesedhetünk ki a másik nélkül, az élet célját a kettő együtt határozza meg – írta az emberi erőforrások minisztere a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom csütörtöki budapesti konferenciájára küldött köszöntő levelében.

Kásler Miklós a Házasság hete alkalmából rendezett, Családról és munkáról című eseményen felolvasott levelében azt írta, a világ számos pontján egy hasonló konferencia a Család vagy munka címet viselné, mert a modern fogyasztói társadalom sok esetben egymás kioltójaként tekint a két fogalomra, mintha a kettő együtt nem működne. A keresztény értékalapú magyar társadalom azonban nem ilyen, a magyar társadalom erejét ezer éve az adja, hogy képes az alapértékeinek megfelelően élni és megtalálni a tökéletes egyensúlyt a munka, a családi élet és a haza szolgálata között – fogalmazott a miniszter. Hozzátette, Isten férfit és nőt teremtett, hogy egymást kiegészítve a gyerekekkel alkossanak egy tökéletes egészet.

A családban mindenkinek megvan a maga szerepe, feladata, küldetése, mindenki egyenlő, de nem egyforma, és a családi élethez hozzátartozik a munka is, hiszen az elvégzett munka öröme és az otthon szerető közege együtt teszi széppé az életet.

A miniszter azt írta, úgy látja, a társadalom is támogatja mindezt, és számíthatnak a tudományokra, az egyházakra, a szociális szervezetekre és a munkáltatókra is, hiszen egyre több az olyan munkahely, amely segíti a családos munkavállalókat, közben pedig a szociális, jogi és infrastrukturális háttér is a gyerekeket nevelőknek kedvez.

Milyen hatással lesz a párkapcsolatokra a digitalizáció?

Herjeczki Kornél, a 12 éve indult Házasság hete mozgalom országos koordinátora arról beszélt, hogy a házasságok előtt álló következő kihívás a média és a digitalizáció hatása a párkapcsolatokra.

A közösségi médiát a dinamithoz hasonlította, hozzátéve: feltalálásakor a dinamitot nagy örömmel használták, de ki kellett tapasztalni azt is, mennyit árthat. A közösségi médiát is meg kell tanulnunk használni, hogy minél kevesebb „sérülést” okozzon – hangoztatta Herjeczki Kornél.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett hétpontos családi akciótervre utalva azt mondta, ha a párkapcsolat egy ház, akkor ezek az intézkedések óriási lehetőségeket rejtenek a felsőbb szinteken, ugyanakkor

az alapokat, a férj és feleség közötti kapcsolatot is meg kell erősíteni, ezt szeretné elősegíteni a Házasság hete kezdeményezés is.

Engler Ágnes, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány alelnöke, a Debreceni Egyetem oktatója és Berényi András, szintén a Debreceni Egyetem munkatársa bemutatta fiataloknak indított tréningsorozatukat, amelyet a Boldogságkeresés útjai című, Kopp Mária szociológus és férje, Skrabski Árpád kutatásaiból összeállított kötet alapján dolgoztak ki.

Azt mondták, azért tartották fontosnak a tréning elindítását, mert a mozgalom egyik kutatása szerint a fiatalok vágynak az elköteleződésre, és túlnyomó többségük szeretne házasságban élni, ennek feltételeként pedig az anyagi javak előtt a megfelelő ember megtalálását jelölték meg.