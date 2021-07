Demagóg közhelyeket pufogtatott országjárásán a főpolgármester.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony mindenkit bolondnak néz

Úgy tűnik, nem szeretne lemaradni a Gyurcsány házaspár mögött Karácsony Gergely. Budapest főpolgármestere az ország északkeleti felében kereste fel szövetségeseit a hétvége közeledtével – írja a Magyar Nemzet. Pénteken Gödöllőn, Hohn Krisztina mellett kampányolt. Szerinte a komlói országgyűlési képviselő az elmúlt három évben a gödöllőiek valódi hangja volt az Országgyűlésben, ezt pedig az is bizonyítja, hogy már irodája is van az agglomerációs településen. Emlékezetes, a Baranya megyei politikus 2006 és 2018 között egy Komló melletti kistelepülés, Mánfa polgármestere volt, 2018-ban még az ottani választókerületben indult LMP-s színekben.

Hohn Krisztina egyetlen kapcsolódási pontja Gödöllővel a helyi polgármester.

Gémesi György három éve életre hívott Új Kezdet nevű mozgalmának ugyanis Hohn az alelnöke volt, a legutóbbi voksolás után is Gémesi listás helyére ülhetett be az LMP-frakcióba. A jelek arra utalnak, hogy azóta a gödöllői polgármester politikai nevelt lányaként a Pest megyei 6. számú egyéni választókerületbe is átejtőernyőzte magát. Budapest főpolgármestere szerint Gödöllőn élhetővé kellene tenni az életet, ehhez pedig a kormány segítsége kell. Karácsony Gergely a helyi polgármestert is dicsérte, Hohn Krisztina pedig arról beszélt az őt bemutató sajtótájékoztatón, hogy alkalmasnak tartja a főpolgármestert miniszterelnöknek, hiszen nagyon jól állja az ütéseket, amiket jelenleg is kap a Fidesztől.

Karácsony az M3-as autópályán folytatva útját, a tiszaújvárosi MSZP-jelölttel is találkozott. A főpolgármester Borsod megye 6. számú választókerületében ezúttal nem a judapestező Bíró Lászlót, hanem Jézsó Gábort támogatja.

Miskolcon aztán Karácsony Gergely bejelentette, hogy programjában szerepel a családi pótlék megduplázása és a munkanélküli-segély hosszának megnövelése, ezzel felzárkózott a DK mögé, amely szintén a segélyezés alapú társadalmat szeretné erősíteni hatalomra kerülésük esetén. Beszélt még arról is, hogy

25 ezer kollégiumi férőhelyet létesítenének azért, hogy „a vidéken élő családok gyerekei is a legjobb helyeken tanulhassanak és élhessenek”.

A főpolgármester azért feltöltött egy közös képet is feleségével a Miskolchoz tartozó Lillafüredről.

A borsodi megyeszékhelyen a közösségi médiában megjelent képek tanúsága szerint még csak az MSZP-s Varga László fogadta (ő volt az, aki egyedüli baloldaliként bukta el 2018-ban a négy évvel korábban megszerzett egyéni képviselői mandátumát), a közeli Ózdra már Szabó Tímea is elkísérte vidéki emberekkel találkozni Karácsonyt.

A főpolgármester szerint az egykori iparvárost is kivérezteti a kormány, jóllehet pár hónapja jelentették be, hogy 650 millió forinttal támogatják a várost, hogy egy ipari parkot hozhasson létre.

Karácsony Gergely a biztonság kedvéért azért rögzítette, kárpótolni fogják az összes olyan önkormányzatot, amely a forráselvonásoknak áldozatul esett.

Ilyen mennyiségű vidéki tartalmat már a párbeszédes politikus budapesti szövetségesei sem bírtak tétlenül megtekinteni. „Ma a Teleki téri piacon és a József Attila lakótelepen is nagyon hiányoltak, Gergő! Úgyhogy erre is várunk majd, hajrá!” – kommentelte főnöke posztja alá Jámbor András. A budapesti Városházán dolgozó egykori újságíró vágyakozására a Fidelitas alelnöke is reagált.

„Már 2,5 éve hiányol Budapest egy potens főpolgármestert. Nem csak ma, nem csak a Teleki téren”

– emlékeztette hozzászólásában a főpolgármestert és rajongóit Baczkó Norbert.