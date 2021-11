Hangfelvétel bizonyítja a Városháza körüli titkos üzelmeket.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely minden állítását porrá zúzza Anonymus újabb videója

Miközben Karácsony Gergely főpolgármester azt hangoztatja, hogy a főváros nem akarja eladni a Városháza épületét, egy ma nyilvánosságra hozott felvételen a budapesti vagyonkezelő első embere befektetőkkel, ingatlanosokkal az értékesítés részleteiről és egy jövőbeli építkezés ütemezéséről tárgyal – írja a Mediaworks Hírcentrum.

A felek arról is egyeztettek, hogy a 4,7 hektáros telekből 3,9 hektárt akarnak eladni, s utalás formájában az is kiderül, hogy erről a főváros magas rangú vezetői is tudnak. A hangfelvételen Karácsony egyik fő választási ígéretéről, a Városháza elé tervezett közparkról is szó esik: létrehoznák ugyan, de rövid időn belül szét is rombolnák.

Újabb videót juttatott ma el a Mediaworks Hírcentrumba Anonymus. A baloldal korrupciógyanús eseteiről információkkal szolgáló álarcos alak ezúttal olyan hangfelvételt ismertetett meg a nyilvánossággal, amely porrá zúzza Karácsony Gergely állításait.

„3,9 hektárt eladnánk”

A felvétel elején minden bizonnyal Barts J. Balázs, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatója beszél, és a következőket mondja: „Ez volt az az anyag, amit a kabineten én bemutattam. […]

Arról beszélünk, hogy a régi városháza épülete és […] a telek teljes egészében, ami a projektben van. Ez 4,7 hektár, amiből 3,9 hektárt eladnánk, és nyolcezer négyzetmétert megtartanánk.”

A vezérigazgató tehát egyértelműen kijelenti, hogy a Városháza épületét el akarja adni a főváros, s erről Budapest magas pozícióban lévő vezetőinek is tudomásuk van. Barts tovább részletezi az elképzeléseket, rögzítve, hogy a tűzoltóság épületének sorsa egyelőre kérdéses. Így fogalmaz: „Az már egy alku tárgya lehet az adásvételnél, hogy a tűzoltóság telke az megy az eladásba, és a tűzoltóságot tehermentesen adjuk el. […] A tűzoltóság benne lesz az új épületben.”

Ki az a Barts J. Balázs? Barts J. Balázs jelenleg a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatója. Építészmérnök és közgazdász. Az interneten fellelhető különféle életrajzi utalások szerint Barts a 80-as években építészként dolgozott, majd 1992 és 1999 között két cégnél is vezérigazgatói posztot töltött be. Ezután egy évig a Danubius Hotels vezérigazgató-helyetteseként munkálkodott, 2000-ben került a Molhoz, ahol az olajtársaság különféle vezető beosztásait látta el. Három évig a Magyar Nemzeti Bank működési szolgáltatások vezetőjeként dolgozott, s 2013-ban került a Fővárosi Vízművekhez, ahol ingatlangazdálkodási igazgató is volt. Onnan került a fővárosi vagyonkezelőhöz.

„Azért csináljuk, mert megígértük”

Érdemes felidézni, hogy Karácsony Gergely tegnap jelentette be: a fővárosi önkormányzat tervpályázatot ír ki a Városháza park megújítására. – Fontos ígéretünk volt a főpolgármesteri kampányban, hogy megújítjuk a Városháza parkot, hogy olyan közösségi térré válhasson, ahol a budapestiek jól érezhetik magukat – fogalmazott Karácsony, hozzátéve, ez egy újabb bizonyíték arra, hogy hamisak a Városháza eladásáról szóló, múlt héten szárnyra kelt hírek.

Ehhez képest Anonymus ma közzétett videójának hanganyagában az eladásról és a park kapcsán is egészen másról esik szó. A felvétel második részében több férfi beszélget, az eszmecserét Barts J. Balázs vezeti. Ő rögtön az elején be is mutatkozik. Megemlíti a jelenlévők közül ismerőseit, Gyulát és Zsoltot. Minden bizonnyal Gansperger Gyuláról és Berki Zsoltról van. Őket már az olvasók is jól ismerhetik: előbbi mondta el egy vasárnap közzétett felvételen, hogyan vásárolta meg korrupciógyanús módon a főváros egyik XXII. kerületi ingatlanát, éppen az utóbbi közreműködésével. Berki neve egyébként a Városháza eladása kapcsán is felmerült, ugyanis Berki cége bízta meg az ingatlanközvetítőt, hogy találjon vevőt negyvenmilliárdért a Budapest egyik szimbólumának számító épületre. Berki tulajdonképpen a táskás ember. De vissza a felvételhez!

Ki az a Gansperger Gyula? Gansperger Gyula 1998-ban, az első Orbán-kormány idején az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. elnök-vezérigazgatója volt. A 2001-es megalakulásától 2002-ig a Budapest Airport elnökeként tevékenykedett. A 2002-es kormányváltást követően a Wallis Ingatlannál helyezkedett el, azonnal vezető pozícióban. 2004-től pedig már a központi Wallis gazdasági vezérigazgató-helyettese lett, és 2006-ban Bajnai Gordont váltotta a Wallis vezérigazgatói székében. Kettőjük kapcsolata a mai napig szoros, baráti.

Barts a bemutatkozás után is viszi a szót. – Ha mi döntenénk, akkor így csinálnák – fogalmazott, majd csakhamar kiderül, mit is csinálnának így.

„De ugye van itt három kib…szott dátum. 2022-ben parlamenti parlamenti választás, 2023-ban 150 éves Budapest, 2024-ben önkormányzati választás.

Hát ki az a barom, aki megcsinálja a homlokzatot itt, aztán mélygarázst épít, aztán parkot csinál?!” – fejtegeti Barts. J Balázs. A szövegből arra lehet következtetni, hogy az asztal körül ülők a Városháza körüli építkezés időzítéséről, ütemezéséről beszélnek. Itt még akár azt is hihetné bárki, hogy – miként Karácsony mondja – az épület felújításáról, fejlesztéséről egyeztetnek a résztvevők. Hamar kiderül azonban, hogy egészen másról van szó. S a park ügye is terítékre kerül.

„Persze a parkot szétcseszed”

„Most azért csinálunk közparkot, hogy egy év múlva szétromboljuk?”

– teszi fel a kérdést egy ismeretlen férfi. A válasz ­– minden bizonnyal Barts J. Balázstól – így hangzik:

„Azért csinálunk közparkot, mert megígértük, hogy csinálunk közparkot.”

Valaki kissé cinikusan közbeveti: „Nem a saját pénzünkből csináljuk.” Az ismeretlen férfi azonban tovább akadékoskodik: „De most csinálok egy közparkot, hogy egy év múlva irgalmatlan módon széjjelvágjam? Tehát hogy … b…szki!”

A vagyonkezelő vezére visszaveszi a szót, és közli: „Villámgyorsan csináltatok velük egy tervet, amit villámgyorsan megközbeszereztetek, hogy mire parkot kell itt építeni, addigra már alatta legyen 250 parkoló. […] És akkor jutunk el ahhoz a pozícióhoz, hogy a park kiírása úgy szól, hogy a két elképzelt szárny helyére ne kerüljön se fa, se semmi. Mint későbbi terület álljon rendelkezésre. […] És ha mindez megépül, akkor itt, ezen a sarkon meg lehet építeni az új városházát. […]

Persze a parkot szétcseszed, az egy másik kérdés.”

A hangfelvétel leginkább úgy értelmezhető, hogy a beszélgetőtársak, köztük a fővárosi vagyonkezelő vezére, arról egyeztetnek, hogy miután eladták a Városházát, nagy mélygarázst lehet alá építeni, és a hatalmas telek egyik sarkában fel lehet húzni az új városházát. A Karácsony által emlegetett közparkot pedig addig is meg lehet csinálni, hiszen választási ígéret volt, valójában azonban főként arra lesz jó, hogy az építkezés idején ott legyen a gépek és a munkások felvonulási területe.

Karácsony: Nincsenek ilyen ügyek

A ma közzétett hangfelvétel után érdemes felidézni azt is, mit nyilatkozott a főpolgármester tegnap. – Nincsenek ilyen ügyek, nem létező ügyekről nem tudok tudni – mondta szellemeskedve a Mediaworks Hírcentrumának kérdésére Karácsony Gergely. Arra a felvetésre pedig, hogy el akarják-e adni a Városházát, úgy felelt:

„A fővárosnak nincs ilyen szándéka. A fővárosnak olyan szándéka van, hogy fejleszti ezt az épületet.”

Karácsony közölte azt is, bízik benne, hogy a rendőrség kivizsgálja majd a helyzetet, ugyanis feljelentést tett. Szerinte valakik olyan látszatot akarnak kelteni, „mintha a Városháza eladó lenne, miközben nyilvánvalóan nem az”.

A mintaüzlet?

Gansperger és Berki kapcsolatáról, közös üzletéről szólt Anonymus első, múlt vasárnap nyilvánosságra hozott videója. Ebben Gansperger Gyula elmondja, hogy kinézte a fővárosi önkormányzat egyik XXII. kerületi ingatlanát. Összeismertették Berki Zsolttal, aki bevitte a fővárosi vagyonkezelőhöz, és az ingatlant végül nyolcvanmillió forint plusz áfáért megszerezte egy Gansperger érdekeltségébe tartozó vállalkozás.

„Én kifizettem a Zsoltit”

– mesélte a felvétel szerint Gansperger, a korábbi Wallis-vezér.

Ki az a Berki Zsolt? Berki Zsolt nevével már többször is találkozhatott a közvélemény. Legutóbb a Városháza-gate kapcsán bukkant fel: Berki Zsolt cége, a Northern Rock Kft. bízta meg az ingatlanközvetítőt azzal, hogy értékesítse a Városháza épületét. Berki 2008 környékén is szerepelt egy ingatlanos esetben, a férfi volt az egyik főszereplője az úgynevezett InfoPark-ügynek. Utóbbi bűnügyi történet egy újbudai ingatlan körül bontakozott ki. A vita csakhamar a rendőrség asztalára került, a sajtóbeszámolók pedig arról szóltak, hogy Berki Zsolt és társai Leisztinger Tamás milliárdos üzletemberrel kerültek összetűzésbe.

Karácsony Gergely tegnap a Mediaworks Hírcentrumának kamerája előtt arról beszélt, hogy sem Berki Zsoltot, sem Gansperger Gyulát nem ismeri.