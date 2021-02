Karácsony emberei gazdagodnak

Jelentősen gazdagodtak a Gyurcsány-koalíció egyes városvezetői. Az önkormányzati vagyonnyilatkozatok alapján a leggyorsabban gyarapodók között van Tüttő Kata (MSZP) főpolgármester-helyettes, valamint a korrupciógyanús ügyekbe keveredett kispesti polgármester, a szintén szocialista Gajda Péter is, aki megtakarításainak csökkenése nélkül rendezett egy harmincmilliós hitelt.

Bár kevésbé gyarapodott Karácsony Gergely, mint egyes baloldali szövetségesei, a néhány napja nyilvános vagyonnyilatkozata szerint tavaly óta a főpolgármester is szert tett egy siófoki üdülő ötvenszázalékos tulajdonjogára. Eközben jelentősen növelte eladósodottságát: a 2019-ben 19 millió forintos banki hiteltartozása immár harmincmillió, s egy magánszemélytől is kölcsönkért 3,7 millió forintot. Érdekesség, hogy a Párbeszéd-elnöknek nincs pénzintézeti számlakövetelése, tehát egyáltalán nincs likvid vagyona, ellenben van 1,8 millió forintnyi lakástakarék-pénztári megtakarítása.

Tüttő 28 millióért vett állampapírt

Növelte megtakarításait Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes, akinek tavaly még 4,3 millió forint pénzintézeti számlakövetelése volt, ám mára már hétmillió forintra rúg ez az összeg. Emellett hárommillió, más szerződés alapján számontartott követelést is feltüntetett a bevallásában. Gy. Németh több ingatlannal is rendelkezik, például egy balatoni nyaralóban is van tulajdonrésze.

Karácsony Gergely helyettesei közül messze a szocialista Tüttő Kata rendelkezik a legnagyobb vagyonnal.

A Lánchíd-felújítás koordinálásával megbízott városvezetőnek 14 budapesti ingatlanja van, amelyek között több szántó- és termőföld is található, s egyebek mellett egy budavári lakásnak is résztulajdonosa.

Tavaly óta Tüttő több mint duplájára növelte az egyébként is tekintélyes – 26 millió forintos – Magyar Állampapír Plusz-portfólióját, amelynek értéke egy év alatt 54 millió forintra hízott.

Bankszámláján továbbra is 35 millió forint van, de közben 74 milliós tartozása 85 millióra nőtt. Érdekes, hogy Tüttő Kata feltüntetett a nyilatkozatában egy húszezer forintos OTP ingatlanbefektetési jegyet is, ingóságai közül pedig egy Nikon fényképezőgépet, valamint egy csillagászati távcsövet foglalt bele a bevallásába. Autó gyanánt továbbra is egy 2005-ben vásárolt Suzuki Swift van a nevén.

A szivárványkoalíció budapesti polgármestereinek vagyonnyilatkozataiban található érdekességek közül kiemelendő, hogy a II. kerületet vezető Őrsi Gergely (MSZP) felvett tízmillió forintnyi babaváró hitelt. A kedvezményes kölcsön mellett a politikus immár adóstársként jegyez egy 18 millió forintos banki hitelt is, egy magánszemélynek pedig 1,8 millió forinttal tartozik. Horváth Csaba, a szintén szocia­lista zuglói polgármester bevallásával kapcsolatban különös, hogy továbbra is 150 millió forint „más szerződés alapján” rögzített követelése van, amelyről már két éve is azt írta a sajtó, hogy magánszemélynek nyújtott kölcsön lehet.

Gajda rejtélyesen törlesztett 30 milliója

Kispest korrupciógyanús ügyekbe keveredett szocialista polgármesterének, Gajda Péternek a vagyonnyilatkozatából nem derül ki, hogy tavaly óta hogyan törlesztette harmincmillió forintos, magánszeméllyel szembeni tartozását. Ugyanis Gajda értékpapírokból és befektetési jegyekből 2019-ben nyolcmillió forintra rúgó vagyona idénre tizenegymillióra növekedett, s a 77 ezer eurós devizamegtakarítása sem csökkent. A polgármester lakáskiadásból származó jövedelme 170 ezer forinttal növekedett, ami szintén nem elegendő a harmincmilliós hitel törlesztéséhez. Az említett korrupciógyanús ügyek másik fő érintettje, a botrányok miatt az MSZP-ből kilépett Lackner Csaba csak életbiztosítását, egy fél ingatlanját, valamint 190 ezer forintos jövedelmét tüntette fel a nyilatkozatában, amelyben még egy eladásra kínált autó is szerepelt. Érdemes felidézni, hogy

a botrányt kirobbantó, nyilvánosságra került hangfelvételen Lackner azzal hencegett egy hangos büfögés kíséretében, hogy aki nem szerez önkormányzati képviselőként évi százmillió forintot, az hülye.

A pécsi polgármester aranytömbje

Egy több mint 3,1 kilogrammos aranytömbje van Péterffy Attilának, Pécs balliberális polgármesterének. Bár a vagyonnyilatkozatában nincs feltüntetve, a 2012-ben vásárolt nemesfém értéke minden bizonnyal meghaladja az ötvenmillió forintot. A politikus emellett továbbra is csaknem másfél tucat különböző értékpapírcsomaggal is rendelkezik, amelyek összértéke körülbelül 75 millió forint. Péterffy emellett több mint 6,3 millió forintot euróban tart, és különböző pénzintézetekben van még közel 12,5 millió forintja is. A polgármesternek az egyik pénzintézettel szemben van egy 48 millió forintos tartozása is.

Vagyonnyilatkozata szerint csekély változás történt Botka László szegedi balliberális polgármester vagyoni helyzetében. A politikus tavaly decemberben felerészben tulajdonosa lett egy összesen 119 négyzetméteres szegedi társasházi lakásnak, miközben 96 millió forintról 63 millióra csökkent a bankbetétje.