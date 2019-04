Jezsuita lapban jelentik fel a magyar jobboldalt Ferenc pápánál

Egy amerikai jezsuita lap CEU-n is tanult szerzője szerint „Csíksomlyó a jobboldali populisták kedvenc helye, akik szeretik a nagy tömeget és az intenzív vallásos hitet”, a pápa látogatásán szerinte „jelen lesz Orbán több ezer bevándorlásellenes aktivistája, akik a pápa támogatását akarják”.

Szerinte ezért az lenne a kívánatos, ha Ferenc pápa migránsokkal és migránsokat segítő szervezetekkel találkozna útja során, és szentbeszédében menne neki az Orbán-féle politikának.

„Üzenet Ferenc pápának: tartsa észben a jobboldali populistákat, mikor Romániába látogat” – ezzel a címmel jelent meg egy cikk az America – The Jesuit Review című jezsuita lapban – hívja fel a figyelmet lapszemléjében a Mandiner.

A lap vezető szerkesztője James Martin, aki egyben Ferenc pápa kommunikációs titkárságának tanácsadója is, s aki nemrég a katolikus egyház és az LMBTQ emberek közötti kapcsolatok erősítéséről írt könyvével váltott ki kritikát az egyház konzervatív szárnyából, többek között Robert Sarah guineai bíborosból.

„Európa jobboldali populistái kihasználhatják” Ferenc pápa csíksomlyói látogatását, hogy nekimenjenek a bevándorlóknak és menekülteknek – írja a cikkszerző, Marc Roscoe Loustau, hozzátéve:

Roscoe Loustau összefoglalja, mi is Csíksomlyó, megjegyezve, hogy

A szerző szerint ugyan sokan imádkozni mennek Csíksomlyóra, mások „politikai motivációból, ami botrányosan ellentétes a katolikus társadalmi tanítással”.

A jezsuita lap szerzője azt írja:

Ezután úgy folytatja: „Orbán Viktor, Magyarország tekintélyelvű miniszterelnöke többször volt ott, legutóbb 2013-ban.

Ezután a szerző kifejti:

Roscoe Loustau szerint nem minden katolikus pap ért egyet a „jobboldali populistákkal”, és „a katolikus vezetők nem tudják, mit csináljanak Magyarország jobboldali populistáival”.

Ráadásul a pápa csíksomlyói látogatásánál

Roscoe Loustau felteszi a kérdést: „vajon Ferenc pápa csíksomlyói látogatása annak a jele, hogy újragondolta a jobboldali, bevándorlásellenes populizmussal szembeni álláspontját? A válasz nyilvánvalóan az, hogy nem”.

Kifejti:

Roscoe Loustau szerint

Sőt: a pápa állást foglalhatna Orbán Viktorral szemben, és közvetlenül megszólíthatná a magyar politikusokat.

A szerző végül kifejti:

***

A szerző, Marc Roscoe Loustau a Harvardon végzett, 2009 és 2013 között Csíksomlyón élt és dolgozott antropológusként. 2013 tavaszán a CEU-n hallgatott szociológiát és antropológiát. A CEU-n a gender szak egy workshopján „A Szűzanya és a római katolikus maszkulinitások válsága” címmel tartott előadást.

2011-ben az ELTE-n tartott előadást Tanúságot téve, fájdalmat viselve: Szűz Mária közbenjárásához kapcsolódó történetek a csíksomlyói búcsújáróhelyről címmel. 2012-ben a Harvardon Marx és olvasói címmel tartott féléves órát. Régebben a Rhode Island-e Reed College multikulturalizmussal foglalkozó munkacsoportjának. Vallása szerint nem katolikus, hanem univerzalista unitárius, több ízben tagja volt a kifejezetten liberálisnak számító Unitarian Universalist Association általános közgyűlése tervező bizottságának.

America – The Jesuit Review

Az America – The Jesuit Review című jezsuita lap 1909 óta jelenik meg, szerkesztősége a New York-i Manhattanban működik. Mindig is a katolicizmus liberális ágának képviselője volt, a Washington Post egyszer úgy írta le, mint a „katolikus liberális értelmiségiek kedvenc lapja”. 1998-2005 között, Thomas J. Reese főszerkesztése idején különösen is arról volt ismert a lap, hogy katolikus profilja ellenére számos témában a hivatalos katolikus egyházi tanítással ellentétes álláspontot képvisel.