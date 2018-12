Őrült fokozatba kapcsol a japán bálnamészárlás

A kilépést formálisan a jövő héten jelentik be január 1-jei hatállyal, ami azt jelenti, hogy Japán fél év múlva kezdheti meg a kereskedelmi bálnavadászatot. A kiszivárogtatás szerint

az Antarktisz körüli vizeken, ahol eddig tudományos kutatások címén ejtett el évi néhány száz védett tengeri emlőst, nem tervezik a vadászat folytatását.

A Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság 1986-ban állapodott meg a kereskedelmi célú bálnavadászat szüneteltetéséről a kihalás fenyegette állatok védelme céljából,

Ez a kiskapu legális, de hevesen vitatott a természetvédelmi szervezetek által.

A japán kormányra nagy nyomás nehezedik a hazai halászok részéről a bálnavadászat újbóli engedélyezésére, és Tokió azzal érvel a nemzetközi fórumokon, hogy az elmúlt három évtizedben elég idejük volt a regenerálódásra a vészesen megfogyatkozott bálnapopulációknak.

The truth is, Japan never stopped commercial whaling. There was never anything scientific about harpooning a whale, cutting it up and putting it on a plate. #auspol #whaling #oceanshttps://t.co/75D7qbvxa7

— Tony Burke (@Tony_Burke) December 20, 2018