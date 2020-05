Japán engedélyezte a remdesivir használatát

A gyógyszert az amerikai Gilead Sciences vállalat fejlesztette ki az ebola lehetséges ellenszereként.

Japán engedélyezte csütörtökön a remdesivir nevű gyógyszer alkalmazását a koronavírus okozta Covid-19 betegek kezelésére – jelentette be a japán egészségügyi minisztérium képviselője csütörtökön újságírók előtt.

Az ázsiai országban általában hosszabb időt vesz igénybe egy új gyógyszer engedélyeztetése, a japán kormány azonban ebben az esetben felgyorsította az eljárást.

Japán a világon a második ország, ahol a remdesivirt engedélyezik a koronavírussal fertőzött betegek gyógyítására.

Az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerfelügyelete (FDA) már a múlt héten engedélyezte a remdesivir használatát ugyanerre a célra.

A The New England Journal of Medicine című tekintélyes orvosi folyóirat egy nemrég közzétett tanulmánya szerint a remdesivir alkalmazása hozzávetőleg 70 százalékban hatékony, de komoly mellékhatásai lehetnek például a vesére nézve.

Az eddigi klinikai kísérletek tanúsága szerint a gyógyszer segítheti, illetve gyorsíthatja a gyógyulást, és különösen akkor lehet hatékony, ha azt már a fertőzöttség korai szakaszában kapja a beteg.

Szuga Josihide japán kormányszóvivő ugyanekkor bejelentette, hogy Tokió vélhetően még májusban engedélyezteti a Fujifilm japán vállalat gyártotta Avigan (favipiravir) nevű influenzaellenes gyógyszert is a koronavírus okozta Covid-19-ben szenvedők kezelésére.

Kutatók figyelmeztetnek ugyanakkor, hogy a szer várandós nők esetében nem alkalmazható, mert születési rendellenességet okozhat.

Japánban mintegy 15 500 fertőzöttet regisztráltak a járvány kitörése óta, a Covid-19 betegségben pedig 551-en haltak meg.

Noha ezek a számok viszonylag alacsonynak számítanak, Abe Sindzó kormányfő hétfőn bejelentette, hogy az országos vészhelyzetet május 31-ig meghosszabbítják.