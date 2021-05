Iskolai lövöldözés Kazanyban, több diák és egy tanár meghalt

Cikkünk frissül!

A biztonsági erők végeztek a második támadóval, aki társával kedden tüzet nyitott az oroszországi Kazany egyik iskolájában – jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség a bűnüldöző szervek egy forrására hivatkozva.

„Az előzetes adatok szerint a lövöldözés következtében egy tanár és hat diák életét vesztette” – közölte a forrás. Mások szerint legalább 11 ember, köztük kilenc gyerek meghalt, 32 megsérült.

A TASZSZ-nak a bűnüldöző szervek egy forrása elmondta: két férfi nyitott tüzet a diákokra a Volga menti nagyváros 175-ös számú iskolájában – írja az Origo.

Egy Twitteren közzétett felvételen látható, ahogy két diák a második emeleti ablakon kiugorva menekül az épületből. Egyes források szerint két diák meghalt, akik a harmadik emeletről ugrottak ki a támadó elől, ők lehetnek a 10. és 11. áldozat.

A Sputniknews azt írja, hogy két ismeretlen nyitott tüzet a diákokra és a tanárokra.

Az oldal úgy tudja, hogy a rendőrök egy 17 éves támadót letartóztattak. Egy a Twitteren közzétett felvételen látható is, ahogy a rendőrök elfognak egy embert.

#BREAKING : In #Kazan two unidentified people opened fire on school killing nine people and injuring ten others. One of the shooter has already been detained while the security forces has blocked the second shooter on the fourth floor of the school, and the arrest is underway. pic.twitter.com/fFTJX1kUP9

— Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल (@PatilSushmit) May 11, 2021