Így veszi át az uralmat Soros György az amerikai utcákon

A V4NA-hírügynökség úgy fogalmaz, mindkét alakulat szép summákat kapott a Nyílt Társadalom Alapítványtól közvetlenül vagy közvetve.

Napok óta tartanak az erőszakos zavargások az Egyesült Államokban. A radikális baloldali tömegmegmozdulások Milwaukee-ból indultak ki, ahol egy George Floyd nevű afro-amerikai férfi életét vesztette egy rendőri túlkapás miatt.

A gyújtogatásokkal, fosztogatásokkal, rongálásokkal és gyilkosságokkal tarkított megmozdulások mögött többek között az Antifa áll. Olyan videók is megjelentek a közösségi oldalakon, amelyeken vélhetően az látszik, hogy a szervezet emberei fekete fiataloknak ad

A békés tüntetésekbe beférkőző radikális baloldaliak között azonban feltűnnek fekete fiatalok is. Ők nagy valószínűséggel a Black Lives Matter (BLM) nevű afro-amerikai szervezet tagjai.

Mi az a BLM?

A mozgalom 2013-ban indult el hivatalosan, a Black Lives Matter hashtagből nőtte ki magát. 2012 februárjában egy George Zimmerman nevű amerikai férfi lelőtt egy 17 éves fekete fiatal srácot, Trayvon Martin személyében. Egy évvel később Zimmermant az amerikai bíróság felmentette minden vádpont alól, ekkor jelent meg a közösségi oldalakon a Black Lives Matter hashtag. A szervezet azóta mindig jelen van azokon a tüntetéseken, amelyeket az afroamerikaiak mellett tartanak. A mozgalom ma már nemzetközi hálózattal rendelkezik, azonban mára teljesen mást jelent, mint az indulása idején.

Az amerikai Fox News televízió 2017-ben arról írt, hogy a BLM bojkottot hirdetett a „fehér kapitalizmus” ellen, és felszólította támogatóit, hogy november 25. és január 1. között ne költsenek pénzt a „fehér vállalkozásoknál”.

Az ügy kapcsán a tv csatorna megszólaltatta David Clarke-ot, Milwaukee-i megyei seriffet, aki nem rejtette véka alá véleményét a mozgalomról.

„Erre az egészre az van írva, hogy Soros György finanszírozza. Ez a mozgalom anti-kapitalista, a szocialista mozgalom eltérítette a Black Lives Mattert és maszkként használják azt”, fogalmazott az egykori seriff, aki egyébként ahol csak tudta támadta a BLM-t.

Úgy tűnik, hogy Clarke a fején találta a szöget.

A Washington Times című amerikai lap 2016-ban arról írt, hogy liberális alapítványok támogatásukról biztosították a BLM-et. A lap szerint a Ford Foundation és a Borealis Philanthropy bejelentette, hogy létrehozzák a Black-Led Movement Fund-ot, egy hatéves adománygyűjtó kampányt, amelynek célja 100 millió dollár összegyűjtése a Movement for Black Lives nevű koalíció számára.

Washington Times cikke szerint Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa (OSF) 33 millió dollárral támogatta meg a Black Lives Mattert.

Ken Zimmerman, az OSF amerikai programjainak igazgatója azonban tagadta, hogy valaha is ekkora összeget adtak volna a BLM-nek.

Érdekesség továbbá, hogy a Borealis Philanthropy is szerepel Soros kifizetési listáján. Az OSF hivatalos honlapja szerint csak 2016-ban több mint 2 millió dollár támogatást kapott Soroséktól.

Szintén 2016-ban a Breitbart Jerusalem egy kiszivárgott dokumentumra hivatkozva arról írt, hogy az OSF 650 ezer dollárt adott a Black Lives Matternek 2015-ben, befektetés a növekvő #BlackLivesMatter mozgalom középpontjában álló csoportok műszaki segítségébe és támogatásába címen (invest in technical assistance and support for the groups at the core of the burgeoning #BlackLivesMatter movement).

Az OSF adatbázisából kiderül egyébként az is, hogy nem csak az amerikai BLM mozgalmat támogatja Soros. 2018-ban a Release Leads nevű szervezet 279,860 dollárt kapott arra, hogy nyilvános rendezvényeket rendezzen többek között a nagy-britanniai BLM részvételével (organize public live events featuring the Black Lives Matter movement UK).

Benne van-e Soros keze az amerikai zavargásokban?

Az elmúlt napokban több meghatározó amerikai konzervatív személyiség is arról beszélt, nem kizárt, hogy Soros György áll a kontinensen soha nem látott erőszakhullám mögött.

Bill Mitchell korábbi illinois-i republikánus képviselő Twitter-oldalán arról értekezett, hogy Sorost le kellene tartóztatni és a vagyonát is le kell foglalni. Ha ez megtörténik Mitchell szerint a helyzet pillanatok alatt megoldódik.

Arrest George Soros, seize his assets and this bullsh*t ends tomorrow.

Chuck Woolery konzervatív kommentátor szintén a Twitteren akadt ki.

„Tényleg nem értem. Hogy lehetséges, hogy Soros György pénzelheti az erőszakos anarchiát az amerikai polgárok ellen és haja szála sem görbül? Nyilvánosan beszélt arról, hogy mit akar csinálni és amikor megteszi semmi?”, írta.

I really don't understand. How can George Soros can fund violent anarchy against American cities, their citizens , and remain untouchable? He has stated publicly what he intends to do, then he does it and NOTHING?

James Woods, hollywoodi színész szerint a probléma nem a „feketét vs fehérek”, hanem „Soros György vs Amerika”.

Let’s be clear. Our problem today is not black versus white. Our problem today is George Soros versus America. pic.twitter.com/YquZH8aDDR

Candace Owens, az egyik legnépszerűbb republikánus aktivista és konzervatív kommentátor is értekezett Soros szerepéről Twitter-oldalán. Arra hivatkozott, hogy a helyi rendőrfőnök, Medaria Arradondo egy csütörtöki sajtótájékoztatón azt állította: a minneapolisi rendbontók egy része nem is helyi lakos, azokat nem ismerik a városban.

Owens kijelentette: az OSF támogatja, a Minneapolisban zajló káoszt.

„Azt gondolom, hogy – az Antifákhoz hasonlóan – Soros György fizetett ezeknek a gengsztereknek”, írta.

Érdekesség, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány reagált erre a tweetre, azt állították, hogy „Soros úr és az OSF ellenzi az erőszakot és nem fizet senkinek, hogy tüntetéseken vegyen részt”.

The Minneapolis chief of police just confirmed that many of the protesters that are burning down the city are NOT FROM MINNEAPOLIS.

My guess: As he did with Antifa, Democrat George Soros has these thugs on payroll.

He is funding the chaos via his Open Society Foundation. pic.twitter.com/ZWDQfLUjfa

— Candace Owens (@RealCandaceO) May 28, 2020