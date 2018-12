Húsz év alatt több mint 500 veszélyes bűnözőt fogtak el

Fennállásának 20 éve alatt több mint 500 veszélyes bűnözőt sikerült elfognia a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Célkörözési Alosztálynak – mondta Vajda Péter rendőr százados, az egység vezetője.

Az 1999-ben létrehozott alosztály emberölés, fegyveres rablás, zsarolás és más súlyos bűncselekmények szökésben lévő elkövetőit kutatja fel. Évente átlagosan 25 elfogásuk van. Az utóbbi időben már az ügyek felét külföldi hatóságok kezdeményezik Magyarországon bujkáló külföldi bűnözők kézre kerítése érdekében – mondta a rendőrtiszt az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.

Az alosztály magyar rendőri szervek, ügyészség, bíróság vagy külföldi hatóságok megkeresése alapján jár el. Az alegység módszereiről részletesen nem beszélhetett a szakember, de annyit elmondott, hogy igyekeznek alaposan feltárni a rejtőzködő bűnöző életvitelét, szokásait, kapcsolatait, hobbiját, és ezek alapján próbálják elfogni.

Az európai célkörözési egységek hálózatba szerveződve segítik egymás munkáját, de sikerült már magyar bűnözőt Mexikóban, Thaiföldön, Brazíliában vagy Dominikán is kézre keríteni. Volt olyan ügy, amelyben a társszervek jelzésétől számított néhány órán belül elfogták a körözött személyt, de volt olyan eset is, ahol 2,5 éves munka kellett a sikerhez. Az alegység tagjai speciális intézkedés-taktikai kiképzést kapnak, de ha fegyveres, különösen agresszív elkövetőt próbálnak elfogni, akkor a speciális bevetési egység is bekapcsolódik a munkába – mondta az alegység vezetője.

