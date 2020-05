Hova mennének az emberek, ha véget érne a járvány?

Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek 55 százaléka sem színházba sem moziba nem menne el a járvány lecsengése után, még akkor sem ha ezt megengednék. A vírustól való félelem miatt az előrejelzések szerint nagyon sok minden meg fog változni.

Előbb-utóbb a világon mindenhol bekövetkezik az a kegyelmi állapot, amikor már alig lesznek halottak és új fertőzöttek. Az alacsonyabb szintű kockázat azonban megmarad, amíg a vírus elleni oltás meg nem születik – írja a V4NA hírügyönség. De már most egyre többen azon gondolkodnak, mi az amit bevállalnának a járvány lecsengése után, és mi az amiről egyelőre lemondanának?

A Statista COVID barométere az Egyesült Államokban, egy 720 fős mintán, május első hetében készített felmérés eredményeit mutatja be.

A fenti ábra szerint – még akkor is ha a korlátozásokat feloldják – a megkérdezettek 17 százaléka kockázatosnak tartja a kisebb üzletek látogatását, 18 százalékuk viszont semmit sem tart kockázatosnak. A válaszadók 30 százaléka még akkor sem menne el fodrászhoz, ha ezt megengednék.

45-46 százaléka kerülné a nagy bevásárlóközpontokat és az éttermeket, körülbelül a fele nem menne el koncertekre és sporteseményekre.

A korlátozások feloldása ellenére – de még a védőoltás előtt – a megkérdezettek 55 százaléka nem ülne be sörözőkbe, bárokba vagy zártkörű klubokba és nem menne sem moziba sem színházba.

Akik mégis beülnek egy-egy étterembe, mást is találhatnak majd az étlapon, mint eddig. A BBC szerint a kínai vendéglőkben egyre több lesz a “fake”, azaz a műhús, amelyet „ínyencségként” fognak bevezetni a piacra. Az állatok húsa helyett ezek növényi rostokból készülnek. Az elterjesztésüket az segíti, hogy az emberek fejében már meggyökeresedett az a gondolat, hogy a COVID-19 vírus valamilyen állattól származik. Az Európai Unióban úgyszintén csökkent valamelyest a húsfogyasztás, de egyelőre még nagy kérdés, hogy a növényi hús iránt lesz-e érdeklődés.

Az is nagy kérdés, hogy mi lesz a mozikkal, amelyek még nagyon sokáig üresen állhatnak. A mozi a járvány után is marad a nappaliban? Ez a vita egyre élesebb a filmgyártók között, mert ugyan volt már olyan újdonság amelyet egy csekély összegért az interneten meg lehetett nézni, de erről még alig vannak tapasztalatok. Mindenesetre

amíg az emberek fejében lévő félelem tart, addig szinte lényegtelen, hogy mennyire süppedős az a szék, amelyre a vetítőteremben le lehetne ülni.

A színházakban is sok minden változhat. Jobban elterjedhetnek az e-jegyek, korlátozhatják a nézők számát és maszkviselésre is kötelezhetik őket, de lecserélhetik a kilinccsel nyíló ajtókat és helyettük fotocellásakat építhetnek be. Megnövekedhet az előcsarnokok és ruhatárak mérete és mindenhol kézfertőtlenítő automatákat szerelhetnek fel.