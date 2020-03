Hollandiában megtörtént az első haláleset, Szlovákiában is diagnosztizálták az első fertőzöttet

Meghalt az első, újfajta koronavírussal fertőzött beteg Hollandiában, a szomszédos Belgiumban egy nap leforgása alatt megduplázódott a fertőzöttek száma, Spanyolországban pedig még két haláleset történt.

Hollandiában megtörtént az első haláleset, Belgiumban megduplázódott a fertőzöttek száma

A holland közegészségügyi intézet (RIVM) pénteki tájékoztatása szerint az első halálos áldozat egy 86 éves férfi, akit egy rotterdami kórházban ápoltak, miután megkapta az újfajta koronavírus okozta betegséget. Nem tudni, hogy ki fertőzte meg. A kórházban azonosították azokat a látogatókat és egészségügyi dolgozókat, akikkel a beteg érintkezett, és megvizsgálják, hogy ők is hordozói-e a vírusnak. A RIVM arra kérte a rotterdami kórházban fekvő betegek hozzátartozóit, hogy maradjanak otthon, amennyiben belázasodtak vagy hidegrázást éreznek, és szükség esetén elvégzik rajtuk is a teszteket. Hollandiában jelenleg 82 koronavírusos fertőzöttről tudnak, többségük Észak-Olaszországban járt. Az első fertőzöttet február 27-én azonosították, ő is Olaszországban járt.

A belga egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint péntekre több mint a duplájára, 109-re nőtt a fertőzöttek száma. Csütörtökön 441 tesztet végeztek, és 59 új fertőzöttet találtak. Az újonnan azonosított vírushordozók jórészt az Olaszországból érkezett fertőzöttek családtagjai, vagy olyanok, akik valami úton-módon kapcsolatba kerültek velük, és már Belgiumban kapták el a fertőzést. A minisztérium a fertőzöttek számának további növekedésével számol.

Spanyolországban két újabb halálos áldozata van a koronavírus-fertőzésnek: egy 76 éves férfi egy madridi, egy 87 éves férfi pedig egy zaragozai kórházban hunyt el pénteken. Velük együtt már öt halottja van a kórnak.

Fernando Simon, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: mindkét újabb áldozat a Covid-19 vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozott életkora és egyéb, krónikus betegségei miatt. A spanyol fővárosban elhunyt férfi egy idősek otthonából került kórházba, az intézményben további 19 embernél mutatták ki a fertőzést, így működését azonnal felfüggesztették. A dél-európai országban a fertőzöttek száma 345, a legtöbben, 137-en a madridi tartományban kapták el a betegséget. Az országban eddig tízen gyógyultak meg a fertőzöttek közül. Mivel 92 százalékban behurcolt esetekről van szó, a spanyol egészségügyi hatóságok nem rendeltek el korlátozó intézkedéseket.

Az egyiptomi egészségügyi minisztérium pénteki tájékoztatása szerint 12 koronavírusos fertőzöttet azonosítottak egy nílusi kirándulóhajón, amely Asszuánból tartott a déli Luxor városában. Fertőzöttek ugyan, de egyiküknél sem jelentkeztek betegségre utaló tünetek. Eddig az észak-afrikai országban három vírushordozóról tudtak, és egyikük már teljesen meggyógyult.

Szlovákiában is megjelent az új típusú koronavírus

A fertőzést egy pozsonyi kórházban lévő 52 éves férfinál mutatták ki – jelentette be pénteki pozsonyi sajtótájkoztatóján Peter Pellegrini ügyvezető miniszterelenök.

A koronavírus jelenlétével diagnosztizált férfit a Pozsony Kramárei egyetemi kórházban kezelik, az intézményben látogatási tilalmat vezettek be.

A szlovák kormányfő bejelentése szerint az első beteg állandó lakhelye Pozsony környékén van, s jelenleg vizsgálják, hogy az elmúlt napokban merre mozgott s hogy részt vette-e tömegrendezvényeken. Az egészségügyi tárca égisze alatt korábban létrehozott válságstáb – amely péntekre rendkívüli ülést hívott üssze – majd ezeknek az információknak az alapján dönt a fertőzés terjedésének megfékezését célzó lépésekről.

Pellegrini elmondta: a megbetegedéssel diagnosztizált férfi az elmúlt időszakban nem járt külföldön, de találkozott a fiával aki nemrég Velencéből tért haza, nála viszont nem jelentek meg a betegség tünetei.

A koronavírus jelenlétével diagnosztizált férfi állapota javul, csökken a láza – tette hozzá a kormányfő, aki egyúttal rámutatott: egyelőre pánikra semmi ok.

Eddig Szlovákiában több mint háromszáz esetben vizsgálták a Covid-19 vírusfertőzés lehetséges megjelenését, de a mostani az első eset amelynél bebizonyosodott a fertőzés jelenléte.

A kormány biztonsági tanácsa (BRSR) a múlt héten döntött arról, hogy a koronavírus veszélyével összefüggésben péntektől Szlovákia nemzetközi repülőterein egészségügyi ellenőrzésnek vetnek alá minden utast, illetve, hogy a határátkelőkön szúrópróbaszerűen vizsgálják majd az utasokat.

Egy nap alatt hatra nőtt Szlovéniában a fertőzöttek száma

Az első beteg két útitársa, egy pár, valamint egy fiatal férfi esetében is megerősítették a fertőzöttséget – közölte a helyi média pénteken.

Az első beteg egy hatvanéves férfi, aki Marokkóban járt, és Olaszországon keresztül, repülővel tért vissza Szlovéniába. Egy társasutazáson vett részt, két útitársáról, egy férfiról és egy nőről is kiderült, hogy fertőzött. Az egészségügyi hatóságok felkutatják azokat, akik kapcsolatban álltak az idősebb férfival. A beteg személyesen kereste fel az orvosi rendelőt, ahol több embert is megfertőzhetett. Marokkóból való hazatérését követően pedig nem volt karanténban.

A szlovén közegészségügyi intézet többször is felhívta a figyelmet arra, hogy akik fertőzött területen jártak és tüneteik vannak, az erre célra létrehozott telefonszámon jelentkezzen, és ne személyesen keressék fel az egészségügyi intézményeket, ahol számos más embert is megfertőzhetnek.

A többi fertőzött nem állt kapcsolatban az első beteggel. Egy pár, akiről kiderült, hogy fertőzött, Olaszországban járt. A legutolsó esetben pedig egy 32 éves maribori férfinál erősítették meg a fertőzöttséget. Egyelőre nem lehet tudni, hogy ő kitől kapta el a vírust.

Mindannyian a ljubljanai kórház erre a célra kialakított fertőző osztályán vannak karanténban. Az orvosok a sajtónak úgy nyilatkoztak: a betegek állapota stabil. Van akinél erősebbek, de többségüknél enyhék a tünetek.

Az országban eddig 433 koronavírustesztnek lett negatív eredménye.