Hétfőig adhatók le az igénylések az októberi utaláshoz

Iparkodniuk kell a hallgatóknak, ha már a következő hónapban szeretnék zsebükbe a hitelt.

Közleményük szerint a szabad felhasználású

Diákhitel1 esetében havi tizenötezer és hetvenezer forint közötti összeget lehet igényelni, egy félévben legfeljebb 350 ezer forintot.

A Diákhitel1-et azok a hallgatók is kérhetik, akik európai felsőoktatási intézményekben folytatnak tanulmányokat, illetve szintén élhetnek a lehetőséggel a magyar állampolgársággal rendelkező külhoni magyar diákok is. Külföldi tanulmányok esetén egy éven keresztül akár havi 140 ezer forint szabad felhasználású diákhitel is igényelhető – ismertették.

A képzési költségek finanszírozására fordítható

Diákhitel2 esetében a felvehető hitelösszeg maximuma a képzési költség összege.

Azok a hallgatók, akik ezt konstrukciót választják az önköltségi díj előzetes megfizetése nélkül is beiratkozhatnak. Az önköltség összegét a Diákhitel Központ utalja közvetlenül a felsőoktatási intézmény számára.

Egyes intézményekben akkor is van lehetőség Diákhitel2 segítségével finanszírozni a képzési díjat, ha már előzetesen önerőből megtörtént a kifizetés. Ebben az esetben az oktatási intézménnyel szükséges egyeztetni azzal kapcsolatban, hogy milyen módon igényelhető vissza a befizetett összeg és rendezhető Diákhitel2 segítségével.

A diákhitel igénylésnél lehetőség van elektronikus aláírással történő szerződéskötésre,

melynek köszönhetően nincs szükség személyes jelenlétre és papír alapú dokumentumok használatára – hívták fel a figyelmet. Ennek azonban előfeltétele az ügyfélkapus hozzáférés, illetve az igénylés Neptun rendszeren keresztül történő indítása. Az e-szerződés mellett továbbra is lehetőség van a személyes ügyintézésre – közölte a Diákhitel Központ.