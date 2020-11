Helyszíni ellenőrzéseken akadtak fent a PCR-tesztekkel trükközők

Sokan nem az előírt hatósági áron forgalmazták a PCR-teszteket.

A Hír TV fogyasztóvédelmi magazinja a héten többek között annak járt utána, hogy mennyire tartják be a vendégek és a dolgozók a kötelező maszkviselést az éttermekben és az üzletekben. De arra is fény derült, hogy bizony sokan nem az előírt hatósági áron forgalmazták a PCR-teszteket.

Az elmúlt napokban, hetekben megugrott az új koronavírusos esetek és a halálozások száma is, ezért múlt hét pénteken Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban új járvány elleni védekezésekről számolt be. Hangsúlyozta, hogy nem az egyre több szabály, hanem a már meghozottak betartása a megoldás, majd hozzátette, hogy abban látja a kulcsot, hogy a maszkviselést be kell tartani.

A műsorban elhangzott, hogy a Panaszkönyv stábja rejtett kamerával megfordult többek között egy gyorsétteremben, egy plázában és egy étteremben is, mindenhol maszkban várakozó, vásárló vagy fogyasztó emberekbe és személyzetbe ütköztek, akik betartották az előírt személyközi távolságot is. A műsor riportere arról is beszámolt, hogy a fentieken túl mindenhol tiszta mosdók és működő kézfertőtlenítő adagolók is fogadták. Azonban akadnak ellenpéldák is, de ezek nem maradnak szankciók nélkül, erre volt példa Budapest XX. kerületében egy élelmiszerüzlet, ahol kemény büntetéseket szabtak ki a maszk nem megfelelő viselése miatt.

Szlávik János infektológus szakorvos arról számolt be a stábnak, hogy bár első jelentéktelennek és kevésnek tűnik a mostani szigorítás, de a járvány lassításában óriási a szerepe.

Nehéz Attila műsorvezetőnek pedig Gianni Annoni olasz gasztronómiai szakértő, étteremtulajdonos is beszélt tapasztalatairól.

Hatósági áras tesztek csomagban vagy csomag nélkül

A műsor második felében azzal foglalkoztak, hogy vizsgálatot indított a hatóság a Panaszkönyv riportja nyomán. Kiderült, hogy

a magánszolgáltatók negyede nem tartotta be azt a rendelkezést, hogy hatósági áron forgalmazza a PCR-teszteket.

A legtöbb kifogást a helyszíni ellenőrzések során találták a fogyasztóvédők.

A PCR-teszt egészen szeptember 16-ig szabadáras volt, minden szolgáltató annyit kért érte, amennyit gondolt. Ősszel azonban a kormány hatósági árat vezetett be. Azóta 19 500 Ft-nál többet semmilyen jogcímen nem lehet kérni a teszt elvégzéséért – hangzott el a műsorban.

A Panaszkönyv október elején telefonon érdeklődött a magánszolgáltatóknál, hogy kinél mennyibe kerül a PCR-teszt. Az volt a tapasztalat, hogy

a véletlenszerűen kiválasztott 12 magánklinika és egészségcentrum közel fele kijátszotta a rendeletet. Több szolgáltató vagy csomagba tette vagy kiszállási díjjal kompenzálta a kieső bevételt.

Volt olyan is, aki egyenesen kijelentette, nem tudja hatósági áron biztosítani a PCR-tesztet.

A riport után az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelmi ellenőrzést indított a hatósági ár alkalmazásáról. Valamennyi PCR-tesztet végző magánszolgáltatót ellenőrizték az országban.

Keszthelyi Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára a Panaszkönyv stábjának arról számolt be, hogy 81 vállalkozásból minden negyedik volt jogsértő, a legtöbb jogsértési arányt a helyszíni ellenőrzéseken találták. A helyettes államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a honlapokon is találtak egyrészt megtévesztő tájékoztatásokat, másrészt pedig azt, hogy a hatósági árat nem tartják be a szolgáltatók.

