Halálos lövöldözés volt Minneapolisban

Az incidens helyi idő szerint hajnali három óra előtt történt. A KMSP helyi televízió idézte John Elder rendőrségi szóvivőt, aki szerint

A helyi rendőrség közölte a Twitteren, hogy a tíz meglőtt ember közül öt férfi és öt nő.

A többi hét sebesült állapota nem életveszélyes. Az áldozatok mind felnőttek.

Police say a shooting in the 300 block of 1st Avenue in downtown Minneapolis has left two people dead and eight others injured, one critically. https://t.co/GoYttzTzfP

— KSTP (@KSTP) May 22, 2021