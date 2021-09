Gyurcsány Ferenc elkapta a koronavírust

A DK elnöke hőemelkedésre és kisebb fejfájásra panaszkodik.

„Tegnap írtam nektek, hogy negatív lett a covid gyorstesztem. Később csináltunk egy újabb tesztet, az sajnos már pozitív lett. Tehát igaz, úgy is meg lehet fertőződni, ha be vagytok oltva, ahogy az is igaz, hogy a súlyos tünetektől viszont megvéd az oltás, nekem is csak hőemelkedésem és kis fejfájásom van” – írta Gyurcsány Ferenc a Facebook-on.

A Demokratikus Koalíció elnöke annak tudja be – elmondása szerint – viszonylag enyhe tüneteit, mert korábban kétszer is beoltották a Pfizer vakcinájával. Gyurcsány azt is bejelentette, hogy lemondta a következő napok kampányeseményeit a Covid miatt – írja a Magyar Nemzet. Állítása szerint még feleségével, Dobrev Klárával otthon is csak skype vagy zoom segítségével kommunikálnak.