György István: rugalmasan reagálunk az oltási igényekre

Európában elsőként hazánk biztosította a harmadik oltás lehetőségét, amit elsősorban a krónikus betegeknek és az időseknek ajánlanak – nyilatkozta György István, és hangsúlyozta: a legnagyobb veszélyben továbbra is azok vannak, akik még egyszer sem oltatták be magukat. A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára szerint gördülékenyen zajlik az időpontfoglalás a harmadik oltásra.

György Istvánnal a Magyar Nemzet készített intejút.

Miért van szükség a harmadik oltási körre?

Európában elsőként hazánkban nyílt meg a lehetőség augusztus elsején a harmadik oltások beadására, amire azért van szükség, mert a vírus új mutációinak, így a delta variánsnak a terjedése rendkívül gyors. Magyarországon egyelőre nem romlanak drasztikusan a járványügyi adatok, de a nyaralások befejeztével emelkedhet a fertőzések száma, ha többen behurcolják az agresszív mutációkat. A legnagyobb veszélyben azok vannak, akik még nem oltatták be magukat, ezért továbbra is őket buzdítjuk elsősorban, de a harmadik oltás is fontos lehet. Főleg az idősek esetében, akiknél lassabban alakul ki az immunitás, illetve a krónikus betegek csoportjában.

Kiknek érdemes jelentkezni a harmadik oltásra, és hogyan kaphatják meg a vakcinát?

A harmadik oltásra a háziorvosoknál is lehet jelentkezni, és a központi oltóhelyeken is – országszerte 78 kórházban – zajlik az a vakcinák beadása. A szakértők szerint a harmadik oltás beadásának nincs egészségügyi kockázata, így bárki, aki igényli, megkaphatja. Elsősorban persze a veszélyeztetett csoportoknál van erre szükség.

Kinek milyen oltás ajánlott?

Főszabály szerint a keresztoltás ajánlott. Akik korábban mRNS-vakcinát kaptak, azok most vektorvakcinát vagy elölt vírusos oltást kapnak, de orvosi ajánlásra ettől el lehet térni. Például egy daganatos beteg esetében harmadjára is lehet mRNS-vakcinát adni. Mindig a helyszínen, egyedi mérlegelés alapján dönti el az oltóorvos, a jelentkező kikérdezése után, hogy milyen vakcinát ajánl neki, de természetesen továbbra is elutasíthatja mindenki a számára nem szimpatikus oltóanyagot, ha akarja.

A baloldali sajtóban arról cikkeznek, akadozik az oltásokra való jelentkezés. Igaz ez?

Gördülékenyen zajlik az időpontfoglalás. Egyedi esetekben előfordulhat, hogy valaki aznapra már nem tud időpontot kapni, ezért érdemes előre tervezni. Amennyiben valaki nem kap azonnal időpontot, egy másik oltópontra is bejelentkezhet, mert a harmadik oltás nem lakóhelyhez kötött. Eddig mintegy 83 ezren regisztráltak és 75 ezren már meg is kapták a harmadik vakcinát.

A főváros azt kommunikálja, a kínai vakcina nem nyújt megfelelő védettséget az időseknek. Mennyire vannak ők veszélyben?

Ez egyáltalán nincs így. Ez a baloldal oltásellenes kampányának a része. Bevallott céljuk, hogy akadályozzák az oltást, elhúzzák a járványt, mert így nagyobb esélyt látnak a hatalom megszerzésére. Azok a leginkább veszélyeztetettek, akik egyetlen dózist sem kaptak. Ezért ha a baloldal igazán aggódik az emberekért, akkor jobban tenné, ha őket biztatná oltásra. Az igaz, hogy az idősebbeknél előfordulhat, hogy lassabban alakul ki az immunitás a szervezetükben, de ez nem vakcinafüggő. Ráadásul az antitestszám csak az egyik paraméter, ami alapján meg lehet állapítani a védettséget. Nem lehet pusztán ebből következtetni annak meglétére. A harmadik, emlékeztető oltás az idősek és a krónikus betegek esetében mindenképpen ajánlott. Fontos tudni, hogy már a második dózis után is jelentősen csökken a megbetegedés és még inkább a kórházba kerülés veszélye. Százszázalékos védettség sajnos egyetlen oltás esetében sincs, de a harmadik dózis után minimálisra csökkenthető annak a valószínűsége, hogy valakinél súlyos megbetegedés alakuljon ki.

A sajtóban egyesek kongatják a vészharangot, hogy veszélyt jelenthet a szeptemberi iskolakezdés, mert a tanév elején oltják csak a diákokat. Mit válaszolna erre?

Az ilyen félinformációkon alapuló megnyilatkozások mutatják, hogy egyesek továbbra is a pánikkeltésben érdekeltek, nem pedig az összefogásban. És ahogy valamilyen ürüggyel minden tanévkezdéskor, úgy most is felhasználják a gyerekeket a negatív kampányukhoz. Az igazság az, hogy Magyarországon az egyik legmagasabb a diákok átoltottsága, hiszen a 12–15 évesek oltására már június közepe óta lehet regisztrálni és időpontot foglalni, és az oltóhelyek egész nyáron nyitva vannak. Már közel 200 ezer 12–17 év közötti fiatalt regisztráltak a szülők és több mint 80 százalékuk meg is kapta az oltást. A magyar iskolák jóval nagyobb biztonságban kezdhetik a tanévet, mint a többi európai országban. A felelősségteljes szülők az iskolakezdésre már akár a második adag Pfizert is beadathatják gyermeküknek. Ezenfelül valóban indítunk egy külön akciót: augusztus 30-án és 31-én, valamint szeptember 2. és 3. között oltás lesz – immár az iskolákban, ahol minden gyermeket el tudunk érni. Hangsúlyozottan arra kérjük a szülőket, hogy ha lehet, ne várják meg ezt az időpontot, gyermekük biztonsága érdekében lépjenek maguk, és már a nyáron oltassanak.

Hogyan halad a határon túliak oltása? Hol és mennyien érdeklődnek a lehetőség iránt?

Az ukrán határon nagyságrendekkel meghaladja az érdeklődés a többi szomszédos ország átkelőinél tapasztaltat. Keleti szomszédunktól eltérően a többiek ugyanis már jobban állnak az átoltottsággal. Kárpátaljáról három oltóhelyen fogadtuk eddig a jelentkezőket: Lónya, Barabás és Záhony határátkelőhelyeknél. A lónyai oltóponton fokozatosan csökkent az érdeklődés, ezért itt megszüntettük a lehetőséget. Folyamatosan figyeljük az igényeket és azoknak megfelelően növeljük vagy csökkentjük a kapacitásokat. Az utóbbi napokban gyengült az érdeklődés, részben azért, mert aki szeretett volna oltást kapni, már túl van rajta, másrészt mert folyamatosan változnak a határátlépési szabályok Ukrajnában is. Mintegy húszezren kaptak oltást eddig a határon túli régiókból, és ennek nagyjából kilencven százalékát tették ki a kárpátaljai jelentkezők.

Mikor folytatódhat a hátrányos helyzetű régiókba szervezett oltás?

Júliusban mind az öt oltóbusz a határ menti oltóhelyeken volt, de most visszairányítjuk őket a hátrányos helyzetű településekre. Minden esetben, az oltást igénylők számának megfelelően, rugalmasan reagálunk.

Akik az Európai Gyógyszerügynökség által nem engedélyezett vakcinát kaptak, de a harmadik dózist nyugati oltóanyagból kapják, fognak tudni utazni?

A védőoltások célja a betegség megelőzése, az utazás egy másik kérdés. Ezt minden esetben a tagállamok belső szabályai döntik el. Kiadjuk minden beoltottnak az unió zöldkártyáját, amin természetesen fel van tüntetve a harmadik vakcina típusa és az oltás ideje, de az adott ország határozza meg, hogy ezt miként fogadja el. Egyes tagállamok továbbra is PCR-tesztet kérnek az Európai Gyógyszerügynökség által nem engedélyezett vakcinák esetében, más országok viszont gond nélkül elfogadják minden magyar zöldkártyáját. A szállodák általában rugalmasak a foglalásoknál, hiszen a turizmus sok európai állam számára nagyon fontos. A tagállamok akár naponta változtathatják a szabályokat, ezért ajánlott a kiutazás előtt a külügyi szolgálat honlapján tájékozódni, ahol pontosan elérhetők a beutazáshoz szükséges információk.