Gémesi és bizalmasa milliókat költött luxusutakra

Elítélte a bíróság a Gémesi György vezette gödöllői önkormányzatot, miután indokolatlanul magas díjat kértek a baloldali polgármesternek és kabinetvezetőjének közpénzen történő utazásait firtató adatigénylésért. Miközben Gémesi és bizalmasa több millió forint közpénzt költöttek luxusutazásokra, a polgármester az önkormányzatok kivéreztetéséről beszél.

Míg Gémesi György, Gödöllő baloldali polgármestere számos fórumon panaszkodik városa „sanyarú” anyagi helyzetéről, sőt azt is hangoztatja, hogy a kormány „kivérezteti” az önkormányzatokat, amiért a szegényebb települések megsegítésére szolidaritási hozzájárulás befizetésére kötelezte a jobb módú településeket, addig

magára nem sajnálja költeni a közpénzt. L. Péterfi Csabával, kabinetvezetőjével, egyben bizalmasával rendszeresen látogatják Gödöllő kiemelkedően nagy számú – tizenhat, több földrészen elhelyezkedő – testvérvárosát.

Távoli testvérvárosok

Az előző ciklusban az önkormányzat fideszes képviselői által kikért közérdekű adatokból kiderült, hogy 2014 októbere és 2019 júniusa között Gémesi és bizalmasa testvérvárosi meghívásra együtt is jártak Kínában és Izraelben, de egyebek mellett Belgiumban, Hollandiában, Németországban, és még a dél-finnországi Forssában is megfordultak. A testvér- és partnervárosi látogatások mellett kiállítás, forgatás, koncertek, és különböző évfordulók is apropóul szolgáltak az utazásokra. A vizsgált időszakban Gémesi 25, L. Péterfi pedig 33 olyan utazást tett – jelentős részben egyébként közösen – amelyekhez valamilyen formában közpénzt vettek fel. Az utazási költség, a napidíjak és a reprezentációs kiadások összesen hét és fél millió forintra rúgtak. Ebből a napidíj volt messze a legnagyobb tétel, összesen több mint ötmillió forint.

Gémesi igyekezett eltitkolni a közpénzből tett luxusutazások költségeit. Simon Gellért és Molnár Árpád egykori fideszes önkormányzati képviselők adatigénylési kérelmét csak 340 ezer forint ellenében teljesítették arra hivatkozva, hogy összesen 112 munkaórát igényelt az adatok összegzése. Ezt a díjat a bíróság is indokolatlanul magasnak tartotta, és a májusban hozott első fokú, a minap jogerőre emelkedő ítéletében Simonék keresetének helyt adva nagyjából százezer forint visszafizetésére kötelezte az önkormányzatot, s Gémesiéknek ezen felül 15 ezer forint perköltséget is meg kell fizetniük – számol be róla a Magyar Nemzet.

Titkolózni próbáltak

A bírósági ítélet egyebek mellett olyan hiányosságokra hívta fel a figyelmet, hogy az adatigénylésért felszámolt több százezres összeg indoklásánál csak a feladatot elvégző dolgozók számát, órabérét, és az elvégzett munkaórák mennyiségét tüntették fel, de nem derült ki sem a megnevezett dolgozók munkaköre, sem pedig az, hogy konkrétan milyen adatkezelési munkafeladatot végeztek.

Korábban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) is túlzónak találta a közérdekű adatigénylésért követelt összeget.

Az adatvédelmi hatóság 2019 novemberében azt állapította meg, hogy az utazások dokumentációjának összeállításához állítólagosan felhasznált 112 órányi többletmunkaidő órabéreinek összeadásánál szabálytalanul számoltak fel több mint 55 ezer forintnyi szociális hozzájárulást. Ezt a NAIH ajánlása alapján már tavaly visszafizette a gödöllői önkormányzat az exképviselőknek.

Mint Simon Gellért rámutatott, több más részlet is azt mutatja, hogy a baloldali városvezetés igyekezett megnehezíteni a közérdekű, közpénzek felhasználását bemutató adatok elérhetőségét.

Egyebek mellett különös, hogy bár Gémesiék állítása szerint nyolc önkormányzati dolgozó összesen 19 munkanapjába telt a szükséges dokumentumok összesítése, mindössze hat nappal azután kaptuk meg a kimutatásokat, hogy befizettük a kért összeget.

Életszerűtlennek tartom az önkormányzat indoklását, amely szerint a 340 ezer forint befizetése előtt már csaknem egy hónappal, 2019 júniusában nekiálltak az igényelt adatok összegyűjtésének – részben a nyári szabadságolások miatt –, hiszen nem lehettek biztosak benne, hogy a rendkívül magas díjszabás ellenére is igényt tartunk az adatokra

– fejtette ki az egykori képviselő.

Simon Gellért azt is nehezen magyarázhatónak nevezte, hogy bár Gémesi és bizalmasa több olyan hivatalosként feltüntetett utazást is megjelölt, amelyeket állítólag saját költségen tettek, de érthetetlen módon napidíjat – gyakran több százezer forintos összegeket – mégis felvettek az önkormányzattól.

Kényeztetés válság idején

Gémesi bizalmasa számos más egzotikus magánutazáson is részt vett. A Gdl.hu korábbi beszámolója szerint L. Péterfi Csaba egyebek mellett nyaralt Kubában, Spanyolországban, Afrikában, Indonéziában, sőt Srí Lankán is, a luxusutazásokkal pedig gyakran el is dicsekedett a közösségimédia oldalán.

Figyelemre méltó, hogy bár tavaly nyáron a pandémiára hivatkozva – és élve a veszélyhelyzet adta döntési lehetőségeivel – Gémesi drasztikus megszorításokat vezetett be, magától és saját hivatalától nem sajnálta a pénzt.