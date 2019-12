Gázrobbanásban halt meg egy idős asszony Csanádpalotán

Egy idős nő meghalt, ketten pedig füstmérgezést szenvedtek Csanádpalotán a Vörösmarty utcában, ahol szerda hajnalban gázpalackok robbantak fel, majd kiégett egy ház és beomlott a teteje. Nagymamát és unokáját ma kiengedik a kórházból. A szomszédok szerint zárkózott életet élt a család.

„Egy gázpalack a mi udvarunkra repült át, miután felrobbant, a tűzoltók vitték el. Gondolhatja, hogy meg voltunk ijedve, óriási volt a pánik” – nyilatkozta a Délmagyarnak egy szomszéd tegnap amellett a csanádpalotai ház mellett, amelyik szerdán hajnalban leégett. A környéken még kora délután is érezni lehetett a füstszagot. A férfi, aki nem szeretett volna névvel, arccal nyilatkozni, azt is elmondta: ők hívták a tűzoltókat. Azt egy másik szomszéd is megerősítette, hogy a ház lakói – egy kislány, a nagymama és a dédmama – nagyon zárkózott életet éltek, nem beszéltek senkivel. Volt az utcában, aki azt is megjegyezte: az udvaron gyűjtötték a lomot.

A lap szerint a tűzoltóságra éjfél után érkezett a lakossági bejelentés, miszerint teljes terjedelmében ég egy parasztház a Vörösmarty utcában. A tűzoltók kiérkezésekor egy gázpalack felrobbant, másik kettő pedig felhasadt. Makóról, Mezőkovácsházáról és Orosházáról érkeztek egységek, öt vízsugárral oltották a lángokat, de a házat nem lehetett megmenteni, lakhatatlanná vált. Az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán az áll – és ezt Debreczeni István polgármester is megerősítette – , hogy a közelben lakó Nagypál István lélekjelenlétének köszönhetően menekült meg a kislány és a nagymama, ugyanis ő törte be az ablakot, amin ki tudtak mászni. Őket füstmérgezéssel szállították a makói kórházba, ma várhatóan kiengedik őket. A 90 éves dédmamát a mentősöknek már nem sikerült megmenteni – ő nagyon beteg volt, valószínűleg ezért nem tudott kijutni az épületből.