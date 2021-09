Ferenc pápa látogatása üzenet a magyaroknak

Interjú Németh Norbert atyával, a Pápai Magyar Egyházi Intézet rektorával.

Kezdetét vette Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, amelynek nyitómiséjére több százan érkeztek Olaszországból. A nemzetközi eseményre már két évvel ezelőtt megkezdődtek az előkészületek. A Magyar Nemzetnek Németh Norbert atya, a Pápai Magyar Egyházi Intézet rektora adott interjút, aki úgy véli, Ferenc pápa budapesti látogatásának egyik célja a keresztény hit megerősítése a magyarokban.

Milyen előkészületei voltak az eucharisztikus kongresszusnak Rómában?

A legfontosabb esemény az eucharisztikus kongresszus részletes programjának a bemutatása volt, ami 2019 őszén történt meg. A Pápai Magyar Egyházi Intézetben volt egy sajtótájékoztató, amit Erdő Péter bíboros úr vezetett. Az a program került bemutatásra, amely Budapesten ezekben a napokban megvalósul. A lelki előkészület sajnos a világjárvány miatt nem egészen úgy alakult, ahogyan azt mi terveztük, de a Jóisten ajándéka, a XXI. századi technika vívmányai nem a kísértések forrásait jelentik számunkra, hanem sokkal inkább a lehetséges eszközöket és csatornákat, amelyen keresztül eljuthatunk a világba. Így az internet segítségével egy nagyon széles körhöz tudtunk szólni nemzetközi szinten is, az olasz érdeklődőket is meg tudtuk szólítani. Közzé tudtuk tenni a programjainkat, a lelki felkészülést, ami a kongresszust előzte meg.

Milyen tartalmakra gondoljunk pontosan?

A kongresszus YouTube-csatornáján 52 rövid videófelvételt nézhettek meg az érdeklődők: Ő és én címmel ötperces videófilmeket tekinthettek meg, amelyek az oltáriszentség titkai köré épültek föl. Ezeket az internet segítségével bárki az otthonában megnézhette, nagyon izgalmasak voltak, konkrét személyek tanúságtételei. Kisgyerekek az elsőáldozási élményeiket osztották meg, volt, aki arról mesélt, hogy a börtönben tért meg az oltáriszentséggel való találkozást követően. Színművészek, fontos személyek, politikusok, szerzetesek tanúságtételei.

Voltak kulturális programok is, amelyek a kongresszushoz kötődtek?

Volt egy nagyon szép kiállítás Rómában, amelyet Piero Marini érsek úr nyitott meg, aki a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok titkárságának vezetője. Piero Marini érsek úr a Római Magyar Akadémián megrendezett kiállítás megnyitóján elmondta, hogy a bezártság ellenére is erős az emberekben a vágy, hogy részt vegyenek a Budapesten megrendezendő kongresszuson, hiszen ez az első nagy katolikus világesemény a pandémia kezdete óta, várható volt, hogy nagyon sok embert fog vonzani.

Mit tapasztalt, valóban így is történt?

Igen, azt tapasztalhatjuk, hogy rengetegen érkeztek Budapestre. A szeptember 5-i megnyitó szentmisén egy óriási katolikus élményben lehetett részünk. A katolikus azt jelenti, hogy egyetemes, az egyetemességnek azt az élményét mélyítette el bennünk, hogy jó katolikusnak lenni, jó az egyházhoz tartozni, hiszen minden nemzetre és népre kiterjed Isten evangéliuma. Szeretném azt is megjegyezni, hogy pontosan ezekben a napokban szintén a kongresszushoz kapcsolódóan nyitotta az európai keleti püspökök találkozóját Erdő Péter bíboros úr. Ezen a találkozón a keleti egyházak is képviseltetik magukat. Jelen vannak a kongresszuson Észak-Amerikából, Afrikából és Ázsiából származó főpásztorok is. Az iraki területről kedden hallgathattuk meg a káld katolikus egyház vezetőjét, Louis Raphael Sako bíboros előadását. Ez lehetőséget adott arra, hogy az üldözött egyház valóságába egy kicsit belepillanthassunk. Volt olyan nap is, amikor az afrikai főpásztorok szólaltak fel. Ez pontosan azt az élményt mélyíti el bennünk, hogy a katolikusság, az egyetemesség egy óriási ajándék, hiszen ugyanabban a hitben a föld másik területén élő emberek is testvéreink tudnak lenni Krisztusban.

Érkeztek külföldről hívők?

A találkozón számos országból vannak jelen, sokan érkeztek külföldről, Olaszországból, Bolognából egy nagyobb küldöttség, de sok család is érkezett. Közel kétszáz résztvevő Olaszországból. A heti programsorozat minden egyes napja egy-egy ajándékra van felfűzve. A nyitónapnak az öröm volt a mottója, aztán jóság, békesség, türelem, remény, hit, hűség, és a hetet Ferenc pápa záró miséje fogja megkoronázni. A pápa a szeretet napján fog megérkezni Magyarországra.

Mennyiben emeli az esemény fontosságát, hogy Ferenc pápa is jelen lesz?

Abszolút, hiszen a pápák nem szoktak részt venni a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusokon. Utoljára II. János Pál pápa vett részt a jubileumi évben Rómában. Ez egy rendkívüli alkalom, hogy Ferenc pápa a jelenlétével megtiszteli a kongresszust és Budapestre látogat. Ez üzenet nemcsak a kongresszus résztvevőinek, hanem Magyarországnak, nekünk magyaroknak is, hogy minden apostoli látogatás azt is jelenti, hogy Péter apostol utódja megerősíti testvéreit a hitében. Péter utódjával való közösség a Rómával való egységünket erősíti. Tulajdonképpen az egész magyar történelemnek ez a gyökere Szent István királyunktól kezdve, aki fontosnak tartotta a Rómával való egységet. Azt gondolom, hogy egy kicsit ennek az ünnepe is. Nekünk, magyaroknak nagyon fontos a keresztény gyökerünk és hitünk, és Ferenc pápa ezt jön megerősíteni, az ő látogatásának ez az alapvető célja.

Borítókép: Ferenc pápa heti általános audienciát tart a Vatikán VI. Pál pápa termében 2021. szeptember 8-án.