Európában sorra oldják fel a korlátozásokat

Továbbra is magas az új típusú koronavírus kockázata – jelentette ki hétfőn az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, miközben Európa-szerte sorban oldják fel a korlátozásokat.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz az ENSZ egészségügyi szakosított szervezetének Genfből irányított, virtuális, 73. közgyűlésén mondott beszédében hangsúlyozta:

azok az országok, amelyek túl korán oldják fel a Covid-19-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket, a közegészségügyi rendszerüket teszik kockára.

Tedrosz üdvözölte az Európai Unió által javasolt, a világjárvány kezelésével kapcsolatos határozattervezetet. A dokumentum „univerzális, gyors és méltányos hozzáférést” követel valamennyi, a járvány leküzdéséhez szükséges termékhez, és hangsúlyozza a nagyszabású Covid-19 elleni oltási kampány mint univerzális közvagyon fontosságát.

A WHO héttagú független felügyelő bizottsága a január-áprilisi időszakra vonatkozó első jelentésében javasolta, hogy a WHO reformjaiban szerepeljen „fokozatos riasztási rendszer” bevezetése, mielőtt a szervezet elrendeli a nemzetközi vészhelyzetet, így korábban fel tudja hívni a tagállamok figyelmét. Azt is javasolta, hogy a WHO 194 tagállama vizsgálja felül a WHO szükséghelyzeti programját, mondván, hogy a 300 millió dolláros évi költségvetés „túlságosan szerény”. A testület figyelmeztetett, hogy a pandémiára adott válasz növekvő átpolitizálása akadályozza a vírus leküzdését, és a „WHO nem győzhet egységes nemzetközi politikai támogatás nélkül”.

A világjárványnak közel 316 ezer halottja van világszerte, amióta Kína decemberben hivatalosan jelezte a vírus megjelenését, és több mint 4,7 millió embert diagnosztizáltak a SARS-CoV-2 nevű vírussal

a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítésese szerint.

A kórból több mint 1,7 millióan gyógyultak meg.

A világ nagy árat fizet azért, hogy nem fogadta meg a WHO ajánlásait a járvány kezelésére, és különböző stratégiákat követett ebben a küzdelemben – jelentette ki António Guterres ENSZ-főtitkár a WHO-közgyűlés hétfői ülését megnyitó beszédében.

A közgyűlésen a Hszi Csin-ping kínai elnök kijelentette, hogy országa időben és késlekedés nélkül tájékoztatta a WHO-t a járványról, 2 milliárd dollár támogatást ajánlott fel a járvány sújtotta országoknak. Bejelentette, hogy „univerzális közkinccsé” teszik a vírus elleni, lehetséges kínai védőoltást.

Németország és Franciaország egy 500 milliárd eurós (180 ezer milliárd forint) európai uniós alap felállítását javasolja a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására

– jelentette be Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő hétfőn. Az úgynevezett helyreállítási alap célja, hogy az Európai Unió „megerősödve, összetartóan és szolidárisan” emelkedjen ki a járvány miatt keletkezett gazdasági válságból.

Továbbra is az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzött, több mint 1,49 millió, a halálesetek száma több mint 89 ezer.

A második helyen Oroszország áll több mint 290 ezer fertőzöttel, a halálestek száma 2722.

Olaszországban újraindult a mindennapi élet és a gazdaság. A polgári védelem közleménye szerint hétfőre 451 új fertőzöttet diagnosztizáltak. A jelenleg aktív fertőzöttek száma 66 553, 1798-cel kevesebb, mint előző nap. A halálesetek száma 99-cel 32 007-re nőtt. Az összes fertőzöttek száma a gyógyultakat (127 326) és halálesetek is beleszámítva 225 886.

Ötéves kor felett mindenki jelentkezhet szűrésre az Egyesült Királyságban, ha észleli magán az új koronavírus okozta betegség tüneteit – jelentette be a brit egészségügyi miniszter. Nagy-Britanniában a fertőzöttek száma megközelítette a 245 ezret, a haláleseteké pedig 34 716.

A spanyol kormány a nemzetközi turizmus június végi újraindításában bízik.A SARS-CoV-2 nevű vírust több mint 231 ezer ember szervezetében mutatták ki, a világon az ötödik, Európában pedig a második legtöbb fertőzöttet itt szűrték ki, a halálesetek száma 27 563.

Kétoldalú megállapodások és a turistákért folytatott versengés helyett összehangolt megoldás kell a koronavírus-járvány miatt leállított idegenforgalom újraindítására az Európai Unióban, és az üzleti érdekek helyett az egészség védelmét kell az első helyre sorolni – mondta a német diplomácia vezetője, Heiko Maas hétfőn.

Közösen kell fellépni a koronajárvány esetleges második hulláma ellen – jelentette ki Karl Nehammer belügyminiszter hétfőn, azt követően, hogy az osztrák főváros több intézményében ismét csoportosan fertőződtek meg koronavírussal. Hétfőtől az alsóbb osztályok tanulói intézményi keretek között folytatják a tanulást, de Bécsben bezártak egy iskolát az egyik tanár feltételezett fertőzése miatt.

Romániában hatályba lépett a veszélyhelyzeti intézkedésekre vonatkozó törvény, péntektől a településeken feloldották a kijárási korlátozásokat.

Szlovénia a pénteki határnyitást követően vasárnap este szigorított a beutazás szabályain.

Ukrajnában a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozására bevezetett karantén ellenére is engedélyezni fogja az egészségügyi minisztérium a folyó- és tengerparti strandok megnyitását. Hétfőre egy nap alatt 325-tel 18 616-ra nőtt az országban eddig azonosított koronavírusos fertőzöttek száma. Az elhunytaké 21 újabb halálos áldozattal 535-re emelkedett.

Hasszán al-Tamimi iraki egészségügyi miniszter bejelentette hétfőn, hogy a koronavírus-járvány miatt kijárási tilalmat vezetnek be a főváros, Bagdad egyes kerületeiben, mert az utóbbi hetekben, miután lazítottak a korlátozásokon, megnövekedett a fertőzöttek száma.

Koronavírus: Rómában is kimozdultak már a fiatalok az utcára