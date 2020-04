Európában is indulhat a koronavírus elleni oltás tesztelése

A V4NA Hírügynökség úgy tudja, hogy a bécsi székhelyű Apeiron Biologics kutatói által, az osztrák kormány támogatásával kifejlesztett oltóanyag Németországban és Dániában is megkapta az egészségügyi hatóságok engedélyét, így

„Az APN01 (rhACE2) nevű szer egy szintetikus enzim, amely a laboratóriumi kísérletek során képes volt megállítani a koronavírus-sejtek terjedését és megakadályozni a tüdőgyulladás kialakulását. A II-es stádiumba lépő kísérlet célja, hogy 200 vírusfertőzött beteg megkapja a Covid-19 vírus elleni védőoltást” – áll az Apeiron Biologics csütörtökön kiadott közleményében.

