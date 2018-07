Erőszakba torkollott Boszniában a délszláv háború veteránjainak tüntetése

A demonstrálók újságírókra támadtak – közölte a Klix.ba hírportál.

Több száz veterán vonult Szarajevóba a parlament elé, ahol a képviselők a délszláv háború résztvevőinek járó pénzügyi juttatásokról vitáztak. A demonstrálók azt követelték, hogy a parlament fogadja el azt az új törvényjavaslatot, amely szerint minden 57. évét betöltött veteránnak, aki nem rendelkezik munkaviszonnyal, az állam járulékot biztosít.

A Bosznia-Hercegovina hadserege és a boszniai horvát védelmi tanács (HVO) volt tagjai több órára lezártak egy forgalmas útkereszteződést a városban, kocsikat rongáltak meg, majd többen a eseményről tudósító újságírókra is rátámadtak.

A beszámolók szerint minden ok nélkül vasrudakkal kezdték ütlegelni a Klix hírportál fiatal fotóriporterét, majd az Al-Dzsazíra munkatársát is megverték, aki kollégája segítségére sietett. A fotóriportert kórházba kellett szállítani – írták a lapok. A rendőrség nagy erőkkel védte a parlament épületét is.

A törvénytervezetet korábban már elfogadta a Nemzetek háza (Dom naroda), most a Képviselőháznak kell róla szavaznia (Zastupnicki dom). A Nemzetek házának tagjait az egyes kantonok parlamentjei jelölik, míg a Képviselőház tagjai a parlamenti választásokkal szerzik mandátumaikat. A demonstrálók keddig adtak határidőt ez utóbbinak, hogy elfogadja a törvényjavaslatot.