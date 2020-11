Érdektelenség övezte a magyarokat vegzáló vitát a LIBE-ben

Mindössze hatan szólaltak fel az Európai Parlament bizottságának vitáján.

Az eseményről Varga Judit igazságügyi miniszter közösségi oldalán azt írta: Újhelyi István és a magyar ellenzék erőlködése ellenére ismét teljes érdektelenségbe fulladt az európai parlamenti LIBE bizottság vitája.

Az ülésen sem a nemzeti kormányok, sem a német soros elnökség nem vett részt és az EP képviselőkből is csak hatan kívántak felszólalni

– közölte.

A miniszter szerint „ebből is jól látszik, hogy az európai intézményeknek is kellemetlen teher már ez az ügy. A baloldal megalapozatlan támadásai lassan süket fülekre találnak. A LIBE-komédia megbukott, és ezen már nevetni sem lehet.”

Varga Judit hozzátette: „irigylem azokat, akiknek a koronavírus-válság közepette ideológiai alapon történő nyomásgyakorlásra is jut ideje. Míg a demokratikusan megválasztott magyar kormány a járvánnyal küzd, az EP LIBE szakbizottsága továbbra is mindent megtesz, hogy mondvacsinált okokból minket támadjon. A 7. cikk szerinti eljárásokra hivatkozva a LIBE balliberális és migrációpárti képviselői ma délután is elmondták a szokásos Magyarországgal szembeni lózungokat.

A hab a tortán, hogy még a decemberre tervezett meghallgatás is elmarad a Tanácsban a 7-es cikkelyes eljárás kapcsán” – írta a miniszter.