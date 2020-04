Emmi: a kórházaknak el kell végezniük a sürgősségi beavatkozásokat

A kórházaknak továbbra is el kell végezniük a sürgősségi beavatkozásokat – tudatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) közleményben szerdán.

A március 16-án életbe lépett miniszteri utasítás értelmében

valamennyi kórháznak a veszélyhelyzet idején is el kell végeznie minden olyan beavatkozást, vizsgálatot, műtétet, amelynek hiányában a beteg életveszélyes állapotba kerülne, vagy amelynek elhalasztásával maradandó egészségkárosodást szenvedne.

A miniszteri utasításnak megfelelően ezen sürgős esetek ellátása továbbra is folyamatosan zajlik az egész országban. Ha valaki ennek ellenkezőjét tapasztalná, panaszával azonnal forduljon az adott intézmény vezetőjéhez, a betegjogi képviselőhöz, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz.

A koronavírus-járvány az alapellátás szereplőitől, így a háziorvosoktól is bizonyos fokú alkalmazkodást igényel. Az országos tisztifőorvos már a járvány kezdeti stádiumában arra utasította az összes alapellátó praxist, hogy törekedjenek az orvos-betegtalálkozó minimalizálására, és – a szakma szabályainak figyelembevétele mellett – a távkonzultációt helyezzék előtérbe.

Ez nagy könnyebbséget jelent a betegeknek is, hiszen így például lehetőség nyílik arra, hogy telefonon is elintézzék a gyógyszereik felíratását, de nagy felelősséget ró a háziorvosokra, mert a megváltozott körülmények között is folyamatosan figyelemmel kell kísérniük betegeik állapotát