Elrabolták egy norvég milliárdos feleségét

hazafias nevelés / 19 perce Fontos, hogy a magyar fiatalok kötődjenek a hazájukhoz Simicskó István lát lehetőséget abban, hogy a közismereti tantárgyakon keresztül is erősítsék a fiatalokban a hazaszeretet.

Gyász Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Füssi Béla volt timföldgyári dolgozó életének 71. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 11-én, pénteken, 15 órakor lesz a szőnyi katolikus temetőben. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Zuzánszky Gábor a Magyar Posta nyugdíjasa életének 68. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 11-én, pénteken, 13 órakor lesz a komáromi temetőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Bencze Ferencné Sipos Erzsébet 84 éves korában rövid, súlyos betegség után elhunyt. Temetése 2019. január 11-én, pénteken, 14 órakor lesz a kocsi katolikus temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat utolsó útjára elkísérik és gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Bors Csabáné Herczegi Zsuzsanna Anna 66 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 11-én, pénteken, 15 órakor lesz a komáromi temetőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Sátor Istvánné Nagy Gyöngyi életének 80. évében elhunyt. Temetése 2019. január 11-én, pénteken, 11 óra 30 perckor lesz Tatabányán, az újtelepi temetőben (régi ravatalozó). Ezúton szeretnék megköszönni mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és családunk fájdalmában együttérző szívvel osztoznak. A gyászoló család Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Erl Jánosné Fülöp Ilona környei lakos 74 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 11-én, pénteken, 12 óra 30 perckor lesz a környei temetőben római katolikus szertartás szerint. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Schenk Ottóné Jávor Mária oroszlányi lakos 78 éves korában 2019. január 7-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szűk családi körben történik. Lányaik és családjaik Fájó szívvel tudajtuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett társ, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér és sógor Lövész József a TSC Teke Klub sportolója, a Síkvölgyi Horgászegyesület tagja 79 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 11-én, pénteken 10 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi temetőben (új ravatalozó). Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek és gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Pijakovics Iván (Jancsi) 87 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. január 10-én, csütörtökön, 15 órakor lesz a vértessomlói temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk búcsúztatásán megjelennek, ravatalára koszorút, virágot helyeznek és gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Gútai Tibor 62 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 8-án (ma), 14 órakor lesz a kocsi református temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat utolsó útjára elkísérik, sírjára a kegyelet virágait helyezik, s fájdalmunkban együttérző szívvel osztoznak. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Kántor Józsefné Bondor Katalin 63 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. január 9-én, szerdán, 13 órakor lesz a mocsai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk búcsúztatásán megjelennek, sírjára a kegyelet virágait helyezik és fájdalmunkban együttérző szívvel osztoznak. A gyászoló család "Ilyen az ember, egyedüli példány Nem élt belőle több és most sem él. S mint fán se nő egyforma két levél, A nagy időn se lesz hozzá hasonló." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Kovács Zoltánné Németh Erzsébet (Böbe) 70 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 10-én, csütörtökön, 12 óra 30 perckor lesz Tatabányán, az újtelepi temetőben (új ravatalozó). Hamvait családi körben, szülőfalujában (Gyöngyösfalun) helyezzük örök nyugalomra. Kérjük a megjelenteket, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le! A gyászoló család "A sors kegyetlen zsarnokunk, Haragja akkor sújt le mindig, Amikor boldogok vagyunk." (Ady Endre) Búcsúzóul! Drága Szeretteim, kedves Barátaim, lsmerőseim! Váratlanul a Teremtőnek szüksége lett rám. Így most búcsúzok tőletek, mert lelkem 2018. december 30-án elhagyta megfáradt testemet. Kérlek benneteket, hogy úgy őrizzetek meg szívetekben, ahogy ezen a fotón tekintek Rátok. Utolsó utamra 2019. január 11-én, pénteken, 15 órakor indulok a vértesszőlősi temetőben. Köszönöm mindenkinek, aki végső nyughelyemre elkísér! Külön köszönetem azoknak, akik ebben a nehéz időben a családomnak segítségüket ajánlották! Stróbl István 1957-2018 Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Mérő Sándorné Mózer Katalin volt Dózsakert, Réti utcai lakos 87 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 10-én, csütörtökön, 11 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi temetőben (régi ravatalozó). A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk Somogyvári Tamás búcsúztatásán megjelentek és gyászunkban őszinte szívvel osztoztak. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Keszán József 72 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 9-én, szerdán, 14 órakor lesz a komáromi temetőben. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Maszlavér Ferencné Gottschi Erzsébet 74 éves korában türelemmel viselt, hosszan tartó betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 9-én, szerdán, 11 órakor lesz Tatán, az Almási úti temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk búcsúztatásán megjelennek, sírjára koszorút, virágot helyeznek és mély gyászunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Rendi János 87 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 9-én, szerdán, 13 órakor lesz a vértesszőlősi temetőben római katolikus szertartás szerint. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk búcsúztatásán megjelennek, ravatalára a kegyelet virágait helyezik és fájdalmunkban őszinte szívvel osztoznak. A gyászoló család Fájdalommal tudatjuk, hogy Obermayer László földmérő mérnök 2018. december 23-án hosszan tartó, súlyos betegségben csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 8-án, kedden, 15 órakor lesz Tatán, az Almási úti temetőben. Búcsúztassuk 1 szál virággal! A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Számné Oroszi Mária 80 éves korában súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 10-én, csütörtökön, 14 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi temetőben (új ravatalozó). Szerettei