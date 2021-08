Ellopott mesékbe rejtett propaganda – a genderlobbi célpontjában a legkisebbek

Fantáziátlanul, klasszikus történeteket egyszerűen átírva, csupán a szereplők nemét megváltoztatva ontja magából az LMBTQ-propaganda a genderideológiával átitatott újabb és újabb kiadványait, amelyeket gyermekkönyveknek álcáznak.

Ezt ne hagyja ki! Gimnáziumban hódít a genderideológia

A gyerekek ráadásul könnyedén hozzáférhetnek ezekhez a könyvekhez, akár a szüleik tudta nélkül is belelapozhatnak a könyvesboltokban vagy a könyvtárakban – hívj fel a figyelmet a jelenségre összeállításában a V4NA hírügynökség.

Az egyik ilyen kiadvány a The GayBCs című kemény lapos mesekönyv is, amely az ábécé betűit LMTBQ-szavakon keresztül tanítja meg a gyerekeknek, így egyből a szexuális irányultságokról is felvilágosítják őket az író elképzelése alapján. Többek között így kerülhetett a C betűhöz a „coming out”, a D betűhöz a „drag” és a Q betűhöz a „queer” kifejezés.

A könyv megjelenését követően számos negatív hozzászólást kapott, különösen konzervatív csoportoktól és személyektől, akik szerint a korai felvilágosítás összezavarhatja a gyerekeket, és káros a hosszú távú fejlődésükre.

Hasonló módon érzékenyíti az óvodáskorú gyermekeket a Pink Is For Boys című könyv is, amelyben a színekkel kapcsolatos sztereotípiákkal próbál leszámolni a szerző úgy, hogy közben színekre, a Pride-zászló színeire tanítja a gyerekeket. A szerzők tudatosan kihasználják azt a tudományos tényt, hogy a színek tanulása kiemelt jelentőségű a gyerekek fejlődése szempontjából.

Az oktatójellegű könyveken túl a klasszikus mesék ötlettelen átírásával is utat törnek maguknak a genderpropaganda aktivistái.

Számos könyvet írtak át e forgatókönyv alapján. Így született meg többek között a Prince & Knight című könyv is, amely semmiben sem tér el egy klasszikus mesétől, ahol a királyfi megmenti az ellenkező nemű és segítségre szoruló hercegnőt, csupán annyiban, hogy a nőnemű szereplőt kicserélték férfire. A mese többi elemét pedig meghagyják az eredeti történet szerint, vagyis a meleg pár, miután összeházasodtak, együtt irányítják a királyságot, és boldogan élnek, ameddig meg nem halnak.

Más könyvek sem akarják véka alá rejteni, hogy

a genderideológiával átitatott történeteket készítenek babáknak.

A Love Makes a Family című könyv a szivárványcsaládokat népszerűsíti, és úgy mutatja be azokat, mint általános, átlagos jelenséget. A könyvből azonban kihagyták a fehér heteroszexuális családokat, de a helyükre bekerült egy vallásos muszlim család az elfogadás jegyében, ahol az anyuka még fejkendőt is visel. Úgy tűnik, a szerzők fontosnak tartották, hogy egy muszlim családdal is ráerősítsenek a könyv sokszínűségére, azt azonban már nem merték vállalni, hogy ne hagyományos családként ábrázolják őket.

Az ilyen típusú könyvek a legtöbb boltban és webshopban gyermekkönyvként vannak feltüntetve. Nincs semmilyen figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy a művek a hagyományos családmodellel szembeni ellenérzéseket ültetnek el a gyermekekben.

És ezen a mesekönyvek egyikében sem lehet találni fehér heteroszexuális párokat, akik konzervatív értékrendűek, és aszerint nevelik a gyermekeiket. Ezek az ideológiával erősen átitatott könyvek könnyedén, akár a szülők tudta nélkül is a gyerekek kezébe juthatnak olyannyira egyszerű hozzájutni a mesékhez akár a könyvesboltokban, akár a könyvtárakban.

A The Heritage Foundation nevű konzervatív think tank arra hívta fel a figyelmet, hogy az iskolák polcain szabadon elérhetők az efféle kiadványok a gyerekek számára szerte az Egyesült Államokban. Egy tanárnő arra figyelmeztette a szülőket, hogy alaposan nézzenek utána, mihez férhetnek hozzá gyerekeik az oktatási intézményben.

De nem kell az Egyesült Államokig menni. Nemrég egy svéd könyvtár is bejelentette, hogy Pride-hetet tart gyerekek és fiatalok számára. Közösségi oldalukon még azt is közzétették, hogy milyen megdöbbentő mennyiségű LMBTQ-témájú mesekönyvet és ifjúsági regényt gyűjtöttek össze.

Borítóképünk illusztráció