Elhunyt 90 krónikus beteg és 4219 fővel emelkedett a fertőzöttek száma

Az elhunytak száma 2063 főre emelkedett, 21 232-en pedig már meggyógyultak.

4219 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 90 988 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 90, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2063 főre emelkedett, 21 232-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 67 693 fő. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 31 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti. 4871 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 355-en vannak lélegeztetőgépen − olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet, a Magyar Közlönyben már kihirdette a veszélyhelyzetet. Ez azért fontos, mert a rendkívüli jogrend – ahogy az első hullám idején, úgy most is – gyors cselekvést tesz lehetővé a kormány számára. Épp emiatt a kormány az Országgyűlést arra kéri, hogy a rendkívüli jogrendet 90 nappal hosszabbítsa meg.

A kormány emellett kihirdette a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedéseket is.

Ma éjféltől életbe lép az éjszakai kijárási korlátozás. Éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Ez alól kivétel, ha valaki munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából vagy egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal hagyja el lakóhelyét.

A járvány terjedésének csökkentése érdekében újra életbe lépett az ingyenes parkolás, és Budapesten, valamint a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság köteles járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra.

A kormány arról is döntött, hogy be kell zárni a szórakozóhelyeket, és mostantól a rendezvényeken, sportrendezvényeken, mozikban, valamint színházakban csak minden harmadik széken lehet majd ülni, és kötelező a maszkviselés. Emellett továbbra is kötelező a maszkviselés az üzletekben, a tömegközlekedési eszközökön, a szociális és az egészségügyi intézményekben, a vendéglátóhelyeken stb.

A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. „Aki nem tartja a szabályokat, nem hordja a maszkot, nem tartja a védőtávolságot, az nemcsak a saját, de mások életét is veszélybe sodorhatja” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök kedd estére összehívta a Karmelita kolostorba a megyei kormánymegbízottakat, akik a helyi védelmi bizottságok vezetői is egyben. A megbeszélésen valamennyi magyarországi megye védelmi vezetője részt vett. A kormányfő tájékoztatta őket a keddi kormánydöntésekről, amelyekkel további szigorításokat vezettek be a járvány elleni védekezésben. Orbán Viktor felhívta a kormánymegbízottak figyelmét arra, hogy nehéz hónapok következnek, és a most meghozott intézkedéseket minden megyében a lehető legszigorúbban végre kell hajtani, a korlátozásokat következetesen be kell tartatni.

A magyar emberek védelme érdekében a kormány több fronton is tárgyal a koronavírus elleni vakcináról annak érdekében, hogy a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak majd az oltóanyaghoz.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon, és telefonon értesítse háziorvosát. A kórházak fel vannak készülve a fokozott terhelésre, minden kórházi ellátást igénylő betegnek jut kórházi ágy és ellátás. A védekezés mostani szakaszában különösen fontos a kórházak teljesítőképességének védelme, ezért fontos a védelmi intézkedések szigorú betartása.

Az egészségügyi védekezés részeként már zajlik az ingyenes influenza elleni oltások beadása. Folyamatos a háziorvosi praxisok ellátása az influenza elleni védőoltással.

Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az időseket is kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben. Az idősotthonok fenntartóinak pedig mindent meg kell tenniük a fertőzések elkerüléséért. Ha egy szociális intézményben vagy bárhol más közösségben gócpont alakul ki, akkor a járványügyi bevetési egység megteszi a szükséges intézkedéseket.

Az Operatív Törzs jelenleg 67 óvodában és 6 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 42 osztályban és 16 iskolában digitális munkarendet.

A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további gazdaság- és családvédelmi intézkedéseken is dolgozik.

Borítókép: A kormany.hu által közzétett képen egy beteg a koronavírussal fertőzöttek fogadására kialakított osztályon a fővárosi Szent László Kórházban, 2020. május 8-án.