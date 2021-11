Egyre erőszakosabb a migránsroham a lengyel határon

A lengyel titkosszolgálatok információi szerint Belaruszon belül legalább tíz-húszezer további illegális bevándorló készül a határ átlépésére, miközben Minszk folyamatosan újabb bevándorlók csoportjainak szállítását szervezi az arab országokból – írja az Origo.

A határátkelőnél hétfőn vertek sátrakat a fehérorosz oldalról fegyveres egyenruhások kíséretében érkezett bevándorlók. A lengyel határőrség egy videót is megosztott közösségi oldalán, amelyen tájékoztatásuk szerint az látható, ahogy fehérorosz határőrök a lengyel határ illegális átlépésére készítik fel migránsok egy nagyobb csoportját.

Białoruskie służby przygotowują kolejną grupę migrantów do nielegalnego przekroczenia granicy 🇵🇱🇧🇾.#TrzymamyStraż pic.twitter.com/W5ebQq1dpg — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 6, 2021

A lengyel hatóságok az utóbbi napokban mintegy 800 főre becsülték az ezen a helyszínen táborozók számát, míg

az egész lengyel-fehérorosz határszakasz mentén jelenleg 3-4 ezer migráns tartózkodik értesüléseik szerint.

Az elmúlt napokban több migránscsoport is áttörte a lengyel határkerítést, drótvágókkal, faágakkal támadtak a határra és a határőrökre.

Tomorrow at 7 am, #Poland will stop the operation of the road border crossing Kuznica (from the Belarusian side it is Bruzgi). This is due to the escalation of the migration crisis. pic.twitter.com/MDctV4OzBT — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2021

A lengyel határőrség szombaton közösségi oldalán újabb videót tett közzé. Tájékoztatásuk szerint péntekről szombatra virradó éjszaka belorusz határőrök rongálták meg a határkerítést, kitépték a kerítésoszlopokat, és egy szolgálati járművel bontották le a hálót, miközben

a lengyel határőröket fényszórókkal és lézerekkel vakították el.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. 🇵🇱🇧🇾zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Mint írták, a közelben egy mintegy százfős migránscsoport várakozott, hogy illegálisan be tudjon jutni Lengyelország, és így az EU területére. A lengyel határőség tájékoztatása szerint

a migránsoknál könnygáz is volt, azzal támadtak a határőrökre.

Az erőszakos migránsok átkelési kísérletét sikerült megakadályoznia a lengyel szolgálatnak.

„A legnagyobb veszélyt én nem abban látom, hogy itt tömegével jönnének a migránsok, hál’ istennek nem ismerek senkit, akit bántottak volna” – ezt Márki-Zay Péter jelentette ki még 2018-ban egy lakossági fórumon, a véleménye azonban azóta sem változott.

Márki-Zay beengedné a migránsok tömegeit az országba, ezt már számos alkalommal elmondta.

A baloldali miniszterelnök-jelölt még októberben a közösségi oldalán tett közzé egy videót, amelyben arról értekezik a bevándorlás kapcsán, hogy „sajnos az integrációban nem jár az élen” az Európai Unió, ezért szerinte Magyarország feladata kellene, hogy legyen, hogy „egy befogadó, szeretetteljes társadalommá” váljon, és fogadja be a bevándorlókat. Mint fogalmaz: „Én azt szeretném, hogy ha Magyarországon – ahol már most is nagyon sok külföldön született ember él – mi az integrációban lépnénk előre.”

Korábban egy interjúban is elárulta, hogy beengedné Magyarországra a migránsokat, bárhonnan is érkezzenek. Akkor azt mondta:

Amiben én változtatnék, az lényegében a gyűlöletkampány felszámolása és az emberséges bánásmód a menekültekkel szemben, akárhonnan is érkezzenek hozzánk.

Ezt a nézetét kifejtette abban a propagandakönyvben is, amit Kálmán Olga írt róla. Akkor úgy fogalmazott, hogy „egy kanadai típusú, szereteten és elfogadáson alapuló társadalomra lenne szükség Magyarországon is, hogy legkésőbb egy generáció múlva sokkal befogadóbb legyen a társadalom, és a vegyes házasságból született gyerekek is lelkes hazafiakká váljanak.”

Bár nyilvánvaló az újabb migránsválság a lengyel határon, ahogy az is, hogy terrort és gyászt hozott a tömeges, ellenőrizetlen bevándorlás Európába, és a tömegek integrációja is csődöt mondott, Márki-Zay Péter továbbra is felmondja a baloldali mantrát, és egyértelművé teszi, hogy ha a Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal hatalomra kerülne, akkor megnyitnák Magyarország határait az Európába özönlő migránsáradat előtt.