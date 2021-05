Egy riporter elgázolásával viccelődött Joe Biden (videó)

Nem akart válaszolni egy Izraellel kapcsolatos kérdésre az amerikai elnök, amikor épp egy elektromos teherautót tesztelt, írja a Daily Mail nyomán az Origo.

Joe Biden azt mondta az újságírónak, hogy csak akkor kérdezheti, ha a jármű elé áll, mielőtt gázt ad. A kommentelők szerint

Joe Biden a Ford autógyár dearborni központjában próbálhatta ki az elektromos pick-up teherautót. Amikor odahajtott újságírók egy csoportjához, egy riporter az állásfoglalását akarta kérni az izraeli-palesztin helyzetről. A párbeszéd így zajlott le:

– Elnök úr, kérdezhetem Izraelről? Ez nagyon fontos téma.

– Nem kérdezhet. Csak akkor teheti, ha a kocsi elé áll, mielőtt rálépek a gázra.

Az elnök utána azt mondta, csak vicceltem, majd a kamerák kedvéért a vezetői képességeit és a jármű gyorsulását mutatta be. Az ott levő újságírók nevettek az elnök megjegyzésén.

Az eset nemcsak a kommentelőket háborította fel, hanem a jobboldali véleményformálókat is. Egy nevadai képviselőnő azt írta a Twitteren, hogy ha Donald Trump mondott volna ilyet, alkotmányossági felelősségre vonási eljárást indítottak volna ellene. Vicc vagy sem, ilyet elnök nem mondhat, írta a képviselőnő.

Joe Biden just threatened to run a reporter over with a car for wanting to ask a question about Israel.

If President Trump had done this, he would have been impeached.

Jokingly or not, this rhetoric is completely unbecoming of the President. pic.twitter.com/A1ghGwi5JC

— Amy Tarkanian (@MrsT106) May 18, 2021