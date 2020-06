Dupla pénzt fizetett Karácsony, hogy eltakarítsák az általa festett graffitit

Vasárnapi dupla bérért, plusz prémiumért hívott be egy brigádot a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt., hogy lemosassa a pesti alsó rakpartról a főpolgármester által az úttestre felrajzolt graffitit. A felkapart festék ráadásul veszélyes hulladéknak minősül.

Mint arról mi is beszámoltunk, Karácsony Gergely „közös sétára” hívta szimpatizánsait a Lánchíd pesti hídfőjéhez vasárnap délelőttre, hogy így demonstráljanak a kisebb önkormányzatok megsegítése érdekében bevezetett szolidaritási hozzájárulás megfizetése ellen.

A tüntetés során a főpolgármester festékszórót fogott, az Id. Antall József rakpart útburkolatára felfestette a „Stop Budapest-adó” feliratot. A graffiti a parlament irányába haladó sáv közepére került körülbelül 8-10 méter hosszan.

Karácsony Gergely és kísérői az akció után úgy hagyták az utat, ami azért is aggályos lehet, mert az úttestre festés a közlekedés rendjét is megzavarhatja, hiszen az autósok valamiféle jelzésnek is értelmezhetik a feliratot, ami így akár balesethez is vezethet.

A Ripost értesülései szerint a főpolgármester a rongálásnak is minősülő graffitizés után azonnali rendkívüli műszakot rendelt el. Úgy tudják, hogy

dupla, vasárnapi bért fizettek a FKF Zrt. alkalmazottainak, hogy eltüntessék a nyomokat.

A lap munkatársai pedig a helyszínen munkásokkal beszélgetve kiderítették, hogy a dupla béren túl még prémiumot is ígértek nekik.

Az FKF Zrt. emberei speciális vegyszerekkel felfegyverkezve este negyed 11-kor megjelentek a helyszínen, és eltakarították a Karácsony Gergely-féle graffitit.

A lap beszámolója szerint először egy kukás- és egy kísérőautó érkezett, majd az FKF Zrt. munkavállalói vegyszerek segítségével és lapátokkal felkaparták az aszfaltról a festéksablonokat, amit később mint veszélyes hulladékot elszállítottak.

Őket két kisteherautó, valamint másik két kísérőautó követte, majd a munkások vegyszerekkel és magasnyomású mosóval eltávolították a kék festéket az útburkolatról.

A munka szűk két óráig tartott, kicsivel éjfél előtt sikerült csak a betűket teljesen lemosni. Suvickolás közben a munkások káromkodva szidták a főpolgármestert, akit több alkalommal „idétlen hülyegyereknek” neveztek, aki miatt itt kell dolgozniuk vasárnap este.

Borítóképünkön Karácsony Gergely a graffitit festi a vasárnapi tüntetésen