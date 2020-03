Donald Trump elrendelte a Nemzeti Gárda bevetését

Az amerikai elnök elrendelte a Nemzeti Gárda bevetését az új típusú koronavírus által leginkább sújtott három tagállamban, Washingtonban, Kaliforniában és New Yorkban.

A Gárda tagjai gyógyászati segédeszközök és gyógyszerek kiosztásában, valamint mobil orvosi rendelők és vírustesztet végző állomások felállításában segédkeznek.

Mark Esper amerikai védelmi miniszter hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján közölte: a hadsereg felkészült, és készen áll részt venni a vírusellenes harcban. Tudatta: a tárca egészségügyi egységeket küld több amerikai nagyvárosba, ahol mobilkórházakat állítanak fel.

Ezen kívül kórházhajók indulnak Los Angelesbe, New Yorkbe és Seattle-be. Mint mondta: a kórházhajók és a mobilkórházak személyzetét nagyrészt a hadsereg tartalékosai adják majd. A tartalékosok egy részét már mozgósították.

A hadsereg soraiban nem végeznek vírustesztet, csak akkor, ha valaki a fertőzés tüneteire panaszkodik. Eddig 133 fertőzött katonát találtak – tette hozzá Mark Esper.

Az amerikai politikusok körében újabb fertőzöttet regisztráltak: Rand Paul kentuckyi republikánus szenátort. Korábban Mario Diaz-Balart floridai republikánus képviselőnél és Ben McAdams, Utah állam demokrata párti képviselőnél mutatták ki a fertőzést.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója hétfői sajtókonferenciáján azt sürgette, hogy az Egyesült Államok egész területére terjesszék ki a kijárási tilalmat. A kormányzó minden nap sajtókonferenciát tart, ezt az országos televíziók is sugározzák, és részben ennek köszönhetően rendkívül megnőtt a népszerűsége. A The New York Post című lap már egyenesen azt vetette fel, hogy a Demokrata Pártnak őt kellene indítania elnökjelöltként Donald Trump vetélytársaként. A demokraták elnökjelöltségére pályázó két politikus, Joe Biden, az Obama-kormányzat volt alelnöke és Bernie Sanders vermonti szenátor eddig nem nyilatkozott a járvány ügyében, bár Biden azt ígérte, hogy – Trumphoz hasonlóan – naponta tart majd sajtótájékoztatót interneten a Delaware-ban lévő villájából, de végül ezt nem tette meg. Az Egyesült Államokban – a

Johns Hopkins Egyetem adatai szerint – hétfő délelőtti 41 ezer 511 koronavírusos fertőzést diagnosztizáltak, és a fertőzés nyomán kialakult betegségbe 499-e haltak bele.