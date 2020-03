Donald Trump: a helyzet messze New York államban a legrosszabb az országban

A New York államban kialakult járványhelyzet „messze a legrosszabb” az Egyesült Államokban – jelentette ki az amerikai elnök a Fehér Házban tartott szokásos napi sajtókonferencián, helyi idő szerint szerdán késő délután.

Donald Trump elmondta, bár korábban bejelentette az úgynevezett védelmi termelési törvény alkalmazását, mégsem látja különösebben fontosnak az igénybe vételét. Ez az 1955-ben született jogszabály lehetőséget ad széles körű polgári védelemre és mozgósításra, valamint jelentős felhatalmazást biztosít a kormányzatnak bizonyos termelési kapacitások és pénzügyi források bővítésére és erőteljesebb ellenőrzésére.

Trump kijelentette, hogy

New York után a vírusfertőzés által leginkább sújtott szövetségi államok közé tartozik immáron Kalifornia és Washington mellett Iowa, Michigan, New Jersey, Florida és Louisiana is.