Dömötör Csaba: le a kalappal minden magyar előtt (videó)

A járványgörbe továbbra is lefelé halad, de a számokat minden nap szigorúan nézni kell – mondta Dömötör Csaba államtitkár.

A járvány elleni védekezésben nem itt tartanánk, ha a magyarok nem lettek volna ilyen fegyelmezettek, a szakembereink nem lennénk ennyire jók, és nem hoztuk volna meg idejekorán a szükséges döntéseket – mondta Dömötör Csaba a TV2 reggeli műsorában.

Az államtitkár a műsorban arról is beszélt, hogy a járványgörbe továbbra is lefelé halad, így továbbra is azon gondolkodnak, hogyan lehet még inkább újraindítani az életet. Természetesen a számokat minden nap szigorúan nézni kell, de egyelőre biztató a tendencia.