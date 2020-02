Brit nagykövet: nem fordítunk hátat Magyarországnak (videó)

Iain Lindsay szerint a brexit nem jelenti a brit-magyar kapcsolatok végét, sokkal inkább új kezdetet. A magyarokat továbbra is szívesen látják a szigetországban.

Iain Lindsey magyarországi brit nagykövet péntek este magyar nyelvű videóüzenetben osztotta meg gondolatait a brexit kapcsán. Bizakodva tekint a jövőbe, szerinte a két országnak a továbbiakban is az évszázados brit-magyar kapcsolatok kiterjesztésén és elmélyítésén kell munkálkodnia.

A nagykövet arra is kitért, hogy az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárok érdekében sikerült olyan megállapodást kötniük az Európai Unióval, amely továbbra is garantálja jogaikat. Mivel a magyar diákok körében a harmadik legnépszerűbb célország Nagy-Britannia, ezentúl is várják az odaérkezőket, hogy még szorosabbra fűzzék a kulturális és tudományos kapcsolatokat.

Végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a két ország között szoros a kereskedelmi és a beruházási partnerség, valamint számos közös kihívással kell szembenézniük a védelem-, biztonság- és külpolitika terén is.

Borítókép: Iain Lindsay brit nagykövet beszédet mond az Európa egy Brexit után című konferencián a fővárosi Kempinski Hotel Corvinus szállodában 2017. március 7-én